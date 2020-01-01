Show có Bùi Công Nam, Duy Khánh bị hủy bỏ

Tối 28/10, đơn vị tổ chức fan meeting tại Hàn Quốc của Nhà Xương Rồng gồm Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thanh Duy và Thiên Minh thông báo hủy show. Lý do cụ thể không được đơn vị tổ chức tiết lộ. Theo kế hoạch ban đầu, sự kiện này diễn ra ngày 11/11 tại Seoul, Hàn Quốc.

Sau đó, fanpage của Nhà Xương Rồng cũng chia sẻ thông báo và cho biết thêm: “Rất tiếc vì không thể có mặt tại Hàn Quốc cùng nhau để thực hiện fan meeting gửi tới khán giả đã yêu thương anh em Nhà Xương Rồng thời gian qua. Bữa giờ các anh em cũng tranh thủ tập luyện để mong muốn mang điều thú vị bất ngờ gì đó vào mùa thu này đến Seoul nhưng rất tiếc vì chưa thể thực hiện được. Mọi người đừng buồn Xương Rồng nhé”.

Fan meeting tại Hàn Quốc của Nhà Xương Rồng bị hủy bỏ. Ảnh: FBNV.

“Xin lỗi mọi người rất nhiều vì những thiệt hại liên quan. Anh em Xương Rồng cũng bàn với nhau về những dự định khác và sẽ do chính các anh em tự tổ chức để bù đắp. Chúng tôi hứa mang lại những món quà tặng đặc biệt dành riêng cho các khán giả đã mua vé, vé máy bay, khách sạn và dành thời gian để bay sang Hàn Quốc gặp tụi mình lần này. Một lần nữa, rất tiếc và mong mọi người sẽ cùng nhà Xương Rồng vượt qua những cảm xúc chưa trọn vẹn này”, ê-kíp cho biết thêm.

Thông báo trên của công ty tổ chức sự kiện gây bất bình, nhất là với những khán giả đã mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn để sang Hàn Quốc dự fan meeting.

Nhà Xương Rồng với 4 anh tài Bùi Công Nam, Duy Khánh, Thanh Duy và Thiên Minh được chú ý từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng năm 2024. Sau chương trình họ sở hữu lượng fan đông đảo.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn