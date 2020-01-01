Trường ĐH Nam Cần Thơ nói gì về thông tin "có 2 sinh viên tự tử trong ký túc xá"?

Thời gian gần đây, trong nội bộ sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ và trên một số trang mạng xã hội xuất hiện tin đồn: "có 2 sinh viên tự tử trong ký túc xá Trường ĐH Nam Cần Thơ (1 người uống thuốc, 1 người cứa cổ tay), có xe cấp cứu vào trường và được ém lại" và tin "sinh viên đánh nhau trong trường".

Ngày 29-10, TS Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ, cho biết những tin đồn trên là sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và tạo tâm lý hoang mang trong sinh viên và phụ huynh.

Trường ĐH Nam Cần Thơ khẳng định đây là những thông tin sai sự thật

Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định các nội dung lan truyền này không đúng sự thật, có tính bịa đặt, thiếu kiểm chứng. Hiện nay, mọi hoạt động tại ký túc xá vẫn diễn ra ổn định, an toàn, đúng quy định, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất cho sinh viên.

Để bảo vệ uy tín của trường và ổn định trong sinh viên, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nam Cần Thơ đề nghị sinh viên cần bình tĩnh, sáng suốt khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng.

Nếu phát hiện cá nhân hoặc tài khoản đăng tải thông tin sai lệch, sinh viên cần báo ngay cho Ban Quản lý ký túc xá hoặc Phòng Công tác sinh viên để kịp thời xác minh và xử lý theo quy định.

"Nhà trường đã nhờ công an vào cuộc để xác minh, làm rõ nguồn phát tán thông tin sai lệch, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, trường đang nghiên cứu khởi kiện ra tòa một trang trên Facebook đã đăng tải thông tin sai lệch" – TS Trần Hữu Xinh thông tin.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động