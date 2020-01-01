Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ 1-1-2026

Cần có đãi ngộ tiền lương cho cán bộ cấp xã sau sắp xếp bộ máy. Đó là đề nghị của đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 29-10.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải phát biểu thảo luận. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Mai Văn Hải nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng toàn diện, sâu sắc nhất từ trước tới nay về tổ chức bộ máy. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực với tinh thần triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt.

Sau gần 4 tháng đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, theo đại biểu Hải, bên cạnh các kết quả tích cực là cơ bản, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục để bộ máy mới vận hành thông suốt.

Theo vị đại biểu đoàn Thanh Hoá, vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, đặc biệt ở các xã miền núi, vùng sâu vùng xa; thiếu cán bộ có năng lực, chuyên môn cao. Cạnh đó, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Khối lượng công việc lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, song chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức chưa được cải thiện. Từ bất cập này, ông Hải kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành sớm rà soát việc phân cấp, phân quyền để có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với vị trí việc làm. Theo ông Hải, cần có chính sách đãi ngộ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã để họ an tâm công tác.

Chính phủ cần sớm chỉ đạo ban hành quy chế đánh giá cán bộ công chức theo kết quả công việc, có cơ chế để sàng lọc cán bộ, sẵn sàng thay thế đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chú trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ công chức.

Cùng quan tâm đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Dương Văn Phước (đoàn Đà Nẵng) cho rằng nhiều văn bản ban hành vẫn chưa kịp thời, còn chồng chéo, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến thu chi ngân sách, phân cấp quản lý đầu tư xây dựng. Do đó, ở một số xã hiện rất lúng túng khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng.

Hạ tầng công nghệ còn phân tán, chưa đáp ứng được yêu cầu, nên theo đại biểu Phước, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ, nhất là các khu vực miền núi, nơi có địa hình chia cắt.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Cán bộ chưa được bố trí đồng đều về số lượng, chất lượng nhưng phải gánh vác khối lượng công việc nhiều. Định biên biên chế cho cấp xã chưa tính đến yếu tố địa hình, vị trí địa lý, dẫn đến nhiều xã có khối lượng công việc áp lực, nhưng thiếu cán bộ; trong khi đó có xã lại thừa cán bộ.

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1-1-2026, không chờ đến giữa năm như những năm trước. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương, mà là gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy.

"Cán bộ đủ sống thì mới yên tâm phục vụ, công chức không phải nặng gánh về "cơm áo gạo tiền" thì mới nhẹ lòng cống hiến"- đại biểu Tuấn nhấn mạnh.

Theo vị đại biểu đoàn Vĩnh Long, các báo cáo của Chính phủ đã cho thấy giá cả hàng hóa liên tục tăng, các chi phí sinh hoạt tăng, gây áp lực lớn lên đời sống người dân, trong khi mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh.

Mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1-7-2024 đến nay, so với mặt bằng giá hiện nay, theo ông Tuấn đã không còn phù hợp. "Tính trung bình chỉ riêng sinh hoạt tối thiểu ở đô thị đã vượt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, trong khi đó chi phí sinh hoạt lại tăng cao"- ông Trần Quốc Tuấn băn khoăn.

