Trường THCS duy nhất được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An

Giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tân Kỳ, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Đây cũng là ngôi trường THCS duy nhất được tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025.

Nỗ lực của thầy cô, quả ngọt cho học trò

Cô Trần Hồ Ly - Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Tân Kỳ, Nghệ An) mặc dù đã làm công tác quản lý gần 20 năm nhưng cô chưa khi nào nghỉ vai trò giáo viên cốt cán. Dù trực tiếp giảng dạy không nhiều như giáo viên, nhưng cô thường xuyên đứng lớp khối 9 và sẵn sàng dạy tăng tiết, tăng buổi để hỗ trợ đồng nghiệp, bồi dưỡng học sinh trong năm học cuối cấp quan trọng.

Bên cạnh đó, cô còn nhiều năm phụ trách bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi văn của trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp cơ sở, cấp tỉnh. “Với nhiều cán bộ giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi là công việc áp lực, nhất là khi đã làm công tác quản lý, phụ trách nhiều nhiệm vụ chuyên môn lẫn công tác nhà trường. Tuy nhiên với tôi, đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để mình được cống hiến, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. Tôi cũng rất vui khi được trực tiếp đồng hành, bồi dưỡng học sinh.

Trường THCS Nguyễn Trãi vừa làm công tác phổ cập, giáo dục đại trà cho học sinh trên địa bàn, vừa là trường trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, cô giáo Trần Hồ Ly đã 3 lần được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Nghệ An và cũng là giáo viên duy nhất của trường THCS Nguyễn Trãi được vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây là danh hiệu, thành quả không dễ gì có được và duy trì đối với giáo viên ở ngôi trường khu vực miền núi Nghệ An.

“Tôi quan niệm rằng, mình trước hết là một giáo viên, cần nỗ lực không ngừng trong dạy và học. Dạy cũng là để học, và học để dạy tốt hơn. Hơn nữa, được vinh dự được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, bản thân càng phải là một người mẫu mực trong lòng đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh”, cô Trần Hồ Ly chia sẻ.

Trường THCS Nguyễn Trãi hiện có 22 lớp với hơn 900 học sinh. Đây là ngôi trường khá đặc thù, vừa làm công tác phổ cập, giáo dục đại trà cho học sinh trên địa bàn, vừa là trường trọng điểm với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn cho xã và cụm các xã miền núi lân cận. Vì vậy, tập thể cán bộ, nhà giáo của trường luôn phấn đấu để làm tròn cả 2 trách nhiệm này.

Cô giáo Nguyễn Thị Oanh giáo viên môn Giáo dục công dân cũng có thâm niên gần 20 năm dạy học và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Theo cô Oanh chia sẻ, trong quan niệm của nhiều học sinh, phụ huynh Giáo dục công dân không phải là môn học chính. Các em tập trung và dành nhiều thời gian hơn đối với Toán, Ngữ văn và các môn có thể được chọn làm môn thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa đây là môn học không quan trọng, giáo viên có thể lơ là. Trái lại, vai trò của môn Giáo dục công dân là rèn luyện kỹ năng sống, bồi dưỡng cho các em nhận thức về các giá trị văn hóa, đạo đức, tình cảm… thiết thực với lứa tuổi học đường.

Cô Nguyễn Thị Oanh có nhiều sáng tạo trong dạy học môn Giáo dục công dân để trang bị kiến thức, kỹ năng cũng như bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Để phù hợp với quỹ thời gian và thời khóa biểu của học sinh dành cho nhiều môn học khác nhau, cô Nguyễn Thị Oanh tập trung tâm huyết vào những tiết học chính khóa trên lớp. Để tạo hứng thú cho các em, cô vận dụng đổi mới phương pháp dạy học. Trong đó, chú trọng đến khai thác học liệu trên các nền tảng, vận dụng các video, các bài học cuộc sống với nhiều thông điệp ý nghĩa để làm phong phú thêm bài học.

Quá trình dạy và học trên lớp, cô luôn khuyến khích để mỗi học sinh phát huy năng lực, sự hiểu biết, nhằm phân hóa, tạo nguồn cho đội tuyển dự thi học sinh giỏi. Về phía phụ huynh thấy được thay đổi của con em mình, từ ứng xử hàng ngày, đến sự thấu hiểu, tình yêu thương, lòng biết ơn, sẻ chia giúp đỡ... thì lại rất ủng hộ, quan tâm hơn đến môn học. Nhiều phụ huynh đồng tình, ủng hộ và vui mừng khi con tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Giáo dục công dân.

Bằng tình yêu nghề và sự tâm huyết, trách nhiệm của mình, trong 5 năm trở lại đây, cô Nguyễn Thị Oanh đã dẫn dắt học sinh của trường đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Trong đó có 2 học sinh từng giành vị trí thủ khoa toàn tỉnh, và đội tuyển của trường cũng liên tục giữ vị trí thứ Nhất, thứ Nhì trong các năm dự thi.

Xây dựng trường học hạnh phúc

Ông Nguyễn Cảnh Hùng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường THCS Nguyễn Trãi đóng ở địa bàn xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh những thuận lợi từ sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành Giáo dục tỉnh, thì nhà trường cũng gặp những khó khăn chung như: thiếu giáo viên, chất lượng học sinh vùng miền núi không đồng đều, điều kiện dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Để phát huy chất lượng giáo dục bền vững, mang tính đột phá, nhà trường đang xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với 3 tiêu chí: Đoàn kết, yêu thương và tôn trọng. Trong đó, giáo dục học sinh bằng tất cả tình yêu thương là điều quan trọng nhất.

Trên dãy phòng học của trường treo câu khẩu hiệu: Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh”. Theo Hiệu trưởng nhà trường, người thầy trong quá trình dạy học không chỉ chia sẻ kiến thức, mà còn ảnh hưởng lớn đến quá trình hình thành nhận thức, quan niệm sống, giá trị sống của học sinh.

Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi thường xuyên trao đổi chuyên môn, phương pháp giáo dục với giáo viên. Ảnh: Hồ Lài

“Người thầy, người cô phải có trái tim yêu thương học trò, có đủ lòng bao dung để tha thứ lỗi lầm cho học trò, tôn trọng sự khác biệt của học trò, nhìn vào mặt tích cực để phát huy, nhận thức hạn chế để khắc phục. Nếu thầy cô có tình yêu thương thì sẽ cảm hóa được học trò” – ông Nguyễn Cảnh Hùng chia sẻ.

Thực hiện triết lý giáo dục trên, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã nỗ lực, đoàn kết, cống hiến và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu.

Hiện, trường là 1 trong 9 trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh Nghệ An, nhiều năm liên tục nằm trong tốp đầu của tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi, tuyển sinh vào lớp 10. Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025, Trường THCS Nguyễn Trãi là trường THCS duy nhất của tỉnh được tôn vinh, biểu dương.

Trong 5 năm qua, trường có 1.388 em đậu học sinh giỏi cấp huyện, 90 em học sinh giỏi cấp tỉnh, luôn đứng tốp 5 toàn tỉnh, có năm đứng thứ 3 toàn tỉnh; có 61 em đậu vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và chuyên Đại học Vinh.

Bên cạnh đó, hàng chục học sinh đạt giải tại các sân chơi trí tuệ, kỹ năng, thể dục thể thao, văn hóa của các bộ, ngành như: 8 giải tại cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, 22 giải tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Tin học trẻ và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp quốc gia... Trường THCS Nguyễn Trãi cũng được nhận 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn