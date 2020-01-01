Xác minh clip cô gái thả 2 tay, lướt điện thoại khi lái ô tô

Sáng 29-10, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã mời người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 1 cô gái thả 2 tay, lướt điện thoại khi điều khiển ô tô lên làm việc.

Hình ảnh cô gái buông 2 tay khỏi vô-lăng, lướt điện thoại khi điều khiển ô tô. Ảnh cắt từ clip

Theo vị này, làm việc với lực lượng cảnh sát giao thông, bước đầu cô gái này cho rằng đã tải đoạn clip trên mạng xã hội về đăng lại. Tuy nhiên, cô gái này nói không nhớ đã tải đoạn clip đó ở đâu.

"Đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk để làm rõ vụ việc" - vị này thông tin.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 13 giây, ghi lại cảnh 1 cô gái đeo khẩu trang, đội mũ điều khiển ô tô lưu thông trên đường.

Điều đáng nói, cô gái này đã buông 2 tay khỏi vô-lăng và ung dung lướt điện thoại.

Sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận thể hiện sự bức xúc về hành động của cô gái khi xem thường tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông.

Cũng có ý kiến cho rằng, có thể hình ảnh được tạo bởi công nghệ AI.

Trong khi đó, tài khoản gốc đăng tải đoạn clip đã vào bình luận phân trần rằng mình tải trên mạng xã hội về đăng lại.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động