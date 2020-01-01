Đi xe máy vừa nghe điện thoại, người phụ nữ nhận phạt 1,4 triệu đồng

Trước đó, ngày 28/10, Phòng CSGT TP Hà Nội tiếp nhận clip do người dân đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe mô tô trong hầm chui Kim Liên (hướng từ Đại Cồ Việt đi Xã Đàn) vừa cầm điện thoại, vừa lưu thông.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm (Ảnh: Cục CSGT)

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người vi phạm là chị Trịnh Thu H., điều khiển xe biển kiểm soát 29E2-761.xx, có nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 28/10, CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với chị H. về hai lỗi: "Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện; Không có gương chiếu hậu bên trái. Tổng mức phạt hành chính là 1.400.000 đồng theo quy định hiện hành".

Công an TP Hà Nội cho biết, việc tiếp nhận hình ảnh, clip do người dân cung cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và xây dựng ý thức chấp hành luật giao thông. Lực lượng CSGT mong muốn người dân tiếp tục gửi phản ánh vi phạm để góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trên các tuyến đường.

