Tạm giữ hơn 1.400 sổ hồng, 500 lượng vàng trong vụ án xảy ra tại Sân bay Nha Trang

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố các bị can gồm: Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng), và cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Bị can Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), cựu Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Văn Định, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á, bị truy tố cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trong quá trình chuyển giao khoảng 186 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa, các bị can bị cáo buộc đã làm trái trình tự thủ tục quy định của pháp luật, không đúng ý kiến chủ đạo của Thủ tướng và quan điểm thống nhất giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh. Qua đó, gần 63 ha đất quốc phòng đã được bàn giao cho Công ty Phúc Sơn trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng,...

Sau đó, Hậu đã ký hơn 980 hợp đồng với 683 cá nhân, thu hơn 7.000 tỉ đồng. Trong đó có gần 6.000 tỉ đồng được ghi nhận vào sổ sách. Sau đó, Hậu chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách nhằm thu tiền chênh lệch.

Bên cạnh đó, Hậu cũng chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán công ty hơn 1.000 tỉ đồng để sử dụng cá nhân.

Cáo trạng nêu, quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã kê biên, tạm giữ đồ vật, tài sản của bị can Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty có liên quan. Theo đó, Cơ quan điều tra ghi nhận bị can Nguyễn Thị Hằng đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng trong tài khoản đang bị cơ quan điều tra phong tỏa và được anh trai nộp 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương cũng đã ra quyết định tạm giữ đối với 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân; 1 ô tô Mercedes S600 đăng ký tên Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn; 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng (thu giữ của Nguyễn Văn Hậu); 33 miếng (lượng) kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị Hằng.

Cũng theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số tiền Nguyễn Văn Hậu còn lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ của bản án sơ thẩm số 466/2025 của TAND TP Hà Nội để đảm bảo thi hành án.

Trong quá trình giải quyết, viện kiểm sát ghi nhận đề nghị của Hậu về việc bán 501 miếng (lượng) kim loại màu vàng để nộp 60 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Do đó, viện kiểm sát quyết định trả số tài sản này cho Hậu. Đến nay, Hậu đã nộp 60 tỉ đồng vào tài khoản cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ gần 9 tỉ đồng là tiền của các bị can khác và người có liên quan đến vụ án này.

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can đã không thực hiện đúng trách nhiệm trong việc thu hồi, bàn giao đất, giao dự án cho chủ đầu tư. Từ đó dẫn đến Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm lợi dụng, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng đất, huy động vốn không đúng pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Nguyên nhân dẫn tới sai phạm là do các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý tài sản công dù nhiều nhưng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, vướng mắc, gây khó khăn trong việc xác định thẩm quyền, trình tự thủ tục trong việc giao đất, thu hồi đất và chuyển giao cho địa phương.

Các bị can là người có chức vụ, quyền hạn liên quan chặt chẽ đến việc quản lý đất đai, quản lý tài sản công nhưng không nghiên cứu, nắm chắc các quy định của pháp luật dẫn đến vi phạm, gây lãng phí nguồn tài nguyên và cơ hội phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với đó, công tác quản lý thị trường kinh doanh bất động sản của các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa còn buông lỏng để doanh nghiệp đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

