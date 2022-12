Giám đốc phải vay tiền ngân hàng để ứng trước lương cho nhân viên bảo vệ rừng

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, thời gian gần đây có 6 cán bộ kiểm lâm, cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng của tỉnh bị khởi tố về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do liên đới trách nhiệm của tội phạm phá rừng. Trước đây, có quy định mỗi cán bộ kiểm lâm chịu trách nhiệm quản lý 1.000 ha rừng, nhưng trên thực tế tại Nghệ An có cán bộ phải phụ trách lên tới 23.000 ha. Đến nay, định mức mỗi cán bộ kiểm lâm quản lý 1.000 ha rừng đã bị bãi bỏ, nhưng không có định mức mới thay thế.