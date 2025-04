Hợp nhất Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thành Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh

Trước khi sáp nhập, Bảo tàng Nghệ An có 21 biên chế, trong đó lãnh đạo gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Đơn vị có 03 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản; Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục.

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh có 16 biên chế và 02 hợp đồng lao động, trong đó lãnh đạo gồm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Đơn vị có 03 phòng: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản; Phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục.

Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đều là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ khá tương đồng. Việc hợp nhất hai Bảo tàng này thành Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo sự thống nhất, đảm bảo cơ cấu bộ máy tinh gọn, phù hợp, khoa học, chặt chẽ, phát huy tính liên thông trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao; nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động trên cơ sở tổ chức hợp lý các phòng, đơn vị chuyên môn trực thuộc; cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức sau hợp nhất; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị.

Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh có chức năng nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; kiểm kê, bảo quản; trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Nghệ An, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh còn 03 phòng, giảm 03 phòng, tương đương tỷ lệ 50%. Cụ thể, hợp nhất phòng Hành chính - Tổng hợp của Bảo tàng Nghệ An và phòng Hành chính - Tổng hợp của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hợp nhất phòng nghiên cứu Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản của Bảo tàng Nghệ An và phòng Nghiên cứu Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thành phòng Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản thuộc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hợp nhất phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục của Bảo tàng Nghệ An và phòng Trưng bày, Tuyên truyền và Giáo dục của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và đồng thời đổi tên thành phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục thuộc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trong đó, lãnh đạo gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Trước mắt, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh có Giám đốc và 05 Phó Giám đốc, trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày có quyết định hợp nhất, phải có phương án thực hiện sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó theo đúng số lượng quy định hiện hành và chỉ được bổ sung cấp phó khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định.

Trước mắt, khi mới hợp nhất Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh có tổng số 37 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 01 hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

Trụ sở của đơn vị Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh (sau hợp nhất) tại số 10 và số 39 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn