Nhập làn vào đường lớn, người đi xe máy lao vào xe đầu kéo

Xe máy nhập làn bất cẩn, tông vào xe đầu kéo - Video: OFFB

Ngày 8-4 tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, một người đàn ông đi xe máy từ đường nhánh nhập làn ra đường lớn. Đúng lúc đó, xe đầu kéo đang đi tới.

Điều gây chú ý trong tình huống nhập làn này là, xe đầu kéo rất lớn, có thể dễ dàng quan sát được. Nhưng chưa rõ lý do người lái xe máy vẫn quyết định nhập làn để rồi lao vào hông xe đầu kéo. May mắn là người đàn ông đi xe máy chỉ bị xây xước nhẹ.

Vụ việc đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý và bình luận sôi nổi.

- Xe đầu kéo to thế mà mắt không cảm nhận được?

- Đi kiểu này ra đường chỉ làm khổ người khác.

- Đi như bị bịt mắt.

- Nhiều xe nhập làn cứ thích là đi, đến lúc có va chạm lại nói xe to là "hung thần".

- Xe đầu kéo vừa to vừa dài mà không thấy là sao, chắc cố tình rồi.

- Người lái xe máy bị mộng du à?

- Chắc nghĩ xe to sẽ tránh mình.

- Xe máy đi ẩu là rõ ràng rồi. Nhưng ở nước ngoài, những đường nhỏ nhập vào đường lớn bao giờ cũng kẻ vạch "stop", bắt buộc dừng xe để quan sát xong mới được đi tiếp. Còn Việt Nam không kẻ vạch này nên tai nạn kiểu này xảy ra nhiều.

- Thực tế có kẻ vạch, làm gờ mà gặp phải kẻ "đi ngáo" thì vẫn vậy thôi. Cái đường sắt thậm chí còn có thanh chắn, barie hạ xuống đàng hoàng mà nhiều xe vẫn cố tình phớt lờ đi cố đấy thôi.

- Rất nhiều người tham gia giao thông cứ đi ngổ ngáo như vậy, thậm chí thấy xe đang đến nhanh vậy mà không giảm hay dừng mà cứ tiếp tục đi thôi. Xe khác muốn tránh cũng không được.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính, xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ