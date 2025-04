Nữ tài xế tông trúng dải phân cách khiến ô tô bay lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Vào khoảng 3h00 chiều ngày 6/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đại lộ Đài Sơn Đông ở quận Du Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong clip, một chiếc Tesla Model Y chạy với tốc độ cao đã đâm vào dải phân cách, bay lên không trung và rơi xuống đầu 5 chiếc ô tô đang đỗ.

Chiếc xe ô tô bay lên không trung sau khi đâm vào dải phân cách.

Theo những người chủ cửa hàng gần đó, chiếc Tesla do một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi cầm lái, người này không hề hấn gì trong vụ tai nạn, mặc dù chiếc xe gần như bị phá hủy hoàn toàn.

5 chiếc xe bị hư hỏng bao gồm các thương hiệu hạng sang như Porsche và Audi. Dữ liệu phụ trợ của Tesla chỉ ra rằng tài xế đã không phanh trước khi va chạm.

Cảnh sát giao thông địa phương hiện đang tiến hành điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn