Khoảnh khắc sập mái hộp đêm khiến 113 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mái của một hộp đêm ở Cộng hòa Dominica bất ngờ sụp đổ khiến ít nhất 113 người tử vong và hàng chục người khác bị kẹt dưới đống đổ nát.

Có thể thấy những mảng bụi rơi xuống từ trần hộp đêm Jet Set ở Santo Domingo vào đêm ngày 8/4. Những mảnh vỡ từ trần nhà nằm rải rác trên sàn khiến một số phụ nữ lo lắng di chuyển ra xa, trong khi đó ca sĩ Merengue Rubby Pérez - một trong những người thiệt mạng trong thảm kịch đang hát trên sân khấu.

Chỉ vài giây sau, mái nhà sụp xuống sàn nhảy khiến những người chứng kiến hét lên vì sợ hãi.

Những mảnh vỡ từ trần rơi xuống đất trước khi vụ sập xảy ra.

Tính đến ngày 9/4, chính quyền cho biết đã có 113 trường hợp tử vong được xác nhận và hơn 255 người bị thương.

Các đội cứu hộ đã yêu cầu đám đông tại hiện trường im lặng vào sáng sớm 9/4 để họ có thể lắng nghe bất kỳ tiếng kêu cứu yếu ớt nào bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Giám đốc Trung tâm điều hành khẩn cấp Juan Manuel Méndez cho biết: "Chúng tôi nghe thấy một số âm thanh", đồng thời cho biết thêm các đội đang tập trung vào ba khu vực cụ thể.

Các quan chức vẫn đang cố gắng xác định chính xác có bao nhiêu người có mặt trong câu lạc bộ vào thời điểm đó.

Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu nguyên nhân khiến mái nhà sụp đổ.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn