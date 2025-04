Máy mài móng bất ngờ phát nổ, hành động dứt khoát của vị khách đang nằm gội đầu khiến nhân viên sững sờ

Ngày 8/4 vừa qua, một sự cố xảy ra trong tiệm nail đã được camera an ninh ghi và đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người hoảng hốt. Theo chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại một tiệm nail ở Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc trong tiệm đang có 4 người gồm 2 nhân viên và hai vị khách. Trong lúc một nhân viên đang ngồi gội đầu cho khách thì chiếc máy mài móng đang cắm điện bất khờ xì khói trắng xóa rồi phát nổ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Your browser does not support the video tag.

Chứng kiến vụ việc, tất cả 4 người có mặt đều hoảng hốt, bật dậy khỏi ghế. Trong khi hai người phụ nữ vội vàng chạy ra cửa tránh thoát thì một nữ nhân viên khác thì chạy vào bên trong nhà tìm đồ để dập lửa.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, người bình tĩnh nhất lại là... vị khách đang nằm gội đầu. Dù đang nằm gội đầu dở chừng, người này vẫn kịp phát hiện sự cố, lật đật trèo xuống giường kêu nhân viên tìm cái khăn. Sau đó bà cô vội ngó nghiêng xung quanh rồi dùng một chiếc khăn mặt phủ để dập tắt ngọn lửa. Loạt hành động vừa nhanh nhẹn vừa quyết đoán của bà khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.

Ngay sau khi clip được lan truyền, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen ngợi cho “chị khách thần thái”, vừa giữ bình tĩnh, vừa xử lý tình huống hiệu quả hơn cả nhân viên. Nhiều người hài hước bình luận: “Chị không làm thì thôi, đã làm là gọn gàng sạch sẽ như dập tắt cơn đau đầu luôn”.

Sự cố may mắn không gây thương tích nghiêm trọng, nhưng một lần nữa là lời cảnh báo về việc đảm bảo an toàn điện khi sử dụng các thiết bị trong tiệm dịch vụ.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn