Nghệ An: Vì biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp

Clip diễu hành trình diễn áo dài hoa cúc biển Cửa Lò trong chương trình.

Chương trình nằm trong chuỗi những hoạt động lớn chào đón Năm du lịch 2025.

Chương trình còn nhằm mục đích kêu gọi người dân góp sức bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển nói riêng.

Clip lễ phát động vì môi trường biển Cửa Lò xanh, sạch, đẹp

Các tổ chức, đoàn thể, học sinh cùng rất nhiều người dân đã tham gia dọn dẹp, thu gom rác, làm sạch bãi biển Cửa Lò.

Lãnh đạo sở, ngành cùng UBND TP Vinh trao tặng cho các đơn vị trang thiết bị thu gom rác.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra lễ diễu hành với áo dài hoa cúc biển ấn tượng.

“Tôi tin rằng chương trình là khởi đầu tốt đẹp cho phong trào bảo vệ môi trường nói chung, môi trường biển Cửa Lò nói riêng tạo sự lan tỏa rộng rãi để mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân cùng nhau chung tay, góp sức để quê hương TP Vinh, TP biển thân yêu ngày càng phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn” - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Quang Lâm nhấn mạnh.

Rất nhiều người dân cùng tham gia thu gom rác tại vùng biển Cửa Lò.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn