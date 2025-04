3 góc camera ghi lại vụ tai nạn, nữ tài xế hoang mang rời khỏi ghế lái

Tình huống tai nạn giao thông dưới đây xảy ra vào khoảng 12h30' ngày 7/4 vừa qua và toàn bộ diễn biến đã được camera an ninh nhà dân ghi lại. Theo đó vào thời điểm trên, một nam thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy trên đường với tốc độ rất cao.

Khi di chuyển tới ngã ba, xe máy đã xảy ra va chạm với ô tô đang rẽ trái. Pha va chạm rất mạnh khiến nam thanh niên bị đâm văng xa vài mét. Tại hiện trường, xe máy bị đâm biến dạng, phần đầu ô tô bị hư hỏng. Nam thanh niên may mắn không gặp phải chấn thương quá nặng.

Thanh niên chạy xe máy may mắn không gặp phải chấn thương nghiêm trọng. (Nguồn:OFFB)

3 góc camera an ninh ghi lại tình huống va chạm này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của số đông.

"xe máy phóng thế này thì sao tài xế đỡ được. Nhìn đáng sợ quá, may mà người không sao. Nữ tài xế xuống xe thấy rõ sự hoảng hốt".

"Thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm, lại phóng xe với tốc độ cao như vậy. Tham gia giao thông cẩu thả thế này gây ảnh hưởng cho người đi đường".

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn