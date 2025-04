Say rượu, tài xế ô tô tông vào đám đông khiến 2 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 8/4, ở khu vực Nahargarh của Jaipur, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại.

Người đàn ông được xác định là Usman, đã lái xe với tốc độ khoảng 70-80 km/giờ và đâm trúng nhiều người dân. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 8 người bị thương.

Tài xế ô tô đâm trúng nhiều người trên phố.

Theo lời kể của Dipendra, chiếc xe đã tông vào một cô gái và sau đó đâm vào xe máy của anh gần Santoshi Mata Mandir. "Mặc dù tôi đã kịp nhảy khỏi xe máy nhưng chiếc xe đã bị kéo lê ít nhất 20 mét", anh nói với NDTV.

Một người đàn ông đi xe tay ga đã đuổi theo Usman. Khi đuổi kịp, người này giật vô lăng khiến chiếc xe đâm vào rào chắn và dừng lại. Usman đã bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, cảnh sát Nahargarh đã có mặt tại hiện trường và những người bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn