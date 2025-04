Thông tin bất ngờ vụ nữ chủ quán cà phê chết trong tình trạng không mặc quần áo

Trưa 12-4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vào ngày 11-4, sau khi tiếp nhận thông tin việc một người phụ nữ tử vong trong quán cà phê do mình làm chủ ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Vụ việc phát hiện người phụ nữ tử vong trong quán cà phê thu hút nhiều người hiếu kỳ đến theo dõi.

Đến tối cùng ngày, công tác khám nghiệm tử thi mới hoàn thành và thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể người phụ nữ này cho gia đình đưa về quê tổ chức an táng.

Không những vậy, trên mạng xã hội cũng đăng tải thông tin về vụ việc, thậm chí có thông tin suy đoán nạn nhân tử vong có dấu hiệu bất thường hoặc có thể là vụ án mạng.

Tuy nhiên, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân thì chưa thấy có điều gì bất thường hoặc liên quan đến án mạng. Địa điểm quán cà phê - nơi nạn nhân tử vong - không có dấu hiệu bị lục lọi, mất tài sản. Trên người nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị tác động gây thương tích, tại quán vẫn có một số tiền mặt, bông tai, điện thoại, xe máy của nạn nhân.

"Bước đầu xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do bệnh lý ở não. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ"- thông tin cho biết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 11-4, một người dân vào quán cà phê của bà L.T.D.N (47 tuổi; ngụ Tiền Giang) rồi kêu nước uống. Tuy nhiên, do không thấy ai trả lời nên người này đi thẳng vào trong thì nhìn thấy thi thể chủ quán đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo nên chạy ra ngoài tri hô. Thông tin này nhanh chóng được trình báo đến Công an xã Nhị Thành.

Theo người dân gần đó, bà N. đã thuê địa điểm này mở quán cà phê từ nhiều tháng qua.

