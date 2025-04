Sốc: Sơn Tùng bị fan cuồng lao thẳng vào người khi đang trên sân khấu, để lộ vết xước gây xót xa

Tối 12/4, sự kiện âm nhạc diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám showbiz như Sơn Tùng M-TP, Isaac, Hoàng Dũng, Orange đã chính thức diễn ra. Đặc biệt một trong những màn trình diễn được chờ đợi nhất đó chính sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Xuyên suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, nam ca sĩ đã mang đến loạt 9 bản hit trong sự nghiệp và khiến hàng chục nghìn khán giả có mặt không ngừng phấn khích. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khiến toàn bộ khán giả "thót tim".

Cụ thể, khi gần khép lại chương trình, một khán giả đã bất ngờ lao thẳng lên sân khấu và ôm chầm Sơn Tùng M-TP khiến nam ca sĩ không giấu được sự hoảng hốt. Fan cuồng này còn quá khích đến mức liên tục nhảy lên người, ôm chặt làm toàn bộ khán giả "đứng tim" vì tình huống nguy hiểm xảy ra quá nhanh. Dù ngay sau đó, vệ sĩ đã nhanh chóng có mặt nhưng Sơn Tùng M-TP đã bị cào xước dài ở tay.

Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP bị khán giả lao lên sân khấu và nhảy thẳng vào người

Dù đã cố gắng giữ khoảng. cách nhưng vị khán giả này tiếp tục ôm lấy nam ca sĩ

Sự cố này khiến cho Sơn Tùng bị thương với vết xước dài ở tay

Sơn Tùng M-TP bị đỏ một bên cánh tay sau khi gặp phải sự cố

Your browser does not support the video tag.

Clip cận cảnh fan cuồng chạy lên ôm Sơn Tùng

Đây không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP gặp tình huống bị khán giả lao lên sân khấu nhưng là lần đầu tiên những người có mặt cảm nhận được rõ sự nguy hiểm của tình huống này. Cộng đồng mạng cho rằng nếu như đây không phải là fan cuồng quá khích mà là một người có ý đồ xấu thì không biết hậu quả sẽ nặng nề như thế nào. Mặt khác, Sơn Tùng M-TP luôn là nam ca sĩ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt từ lực lượng bảo an nhưng việc liên tục gặp phải những tình huống liên tục khiến người hâm mộ chân chính không khỏi lo lắng.

Sơn Tùng M-TP khiến nhiều khán giả thót tim với sự cố tại đêm nhạc tối 12/4

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn