CLIP: 2 xe ben đậu giữa đường, tài xế dùng dao rựa đập phá xe đối thủ

Ngày 11-4, tin từ Công an xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc 2 tài xế đậu xe ben giữa đường, thách thức đánh nhau và đập phá làm hư hỏng 1 xe ben.

Tài xế xe ben mang BKS: 49C.164.37 dùng dao rựa dọa giết, đập phá xe đối thủ

Trước đó, tối 10-4, trên mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 tài xế xe ben đậu xe giữa đường thách thức đánh nhau, gây cản trở giao thông.

Clip do tài xế xe ben (được cho là bị chặn đường) quay lại cho thấy sự việc xảy ra vào sáng 9-4 trên Quốc lộ 27, đoạn xã Krông Nô.

Thời điểm trên, xe ben mang BKS: 49C.164.37 và 1 xe ben khác chạy chiều ngược lại đậu xe giữa đường, cản hết lối đi.

Tài xế xe ben mang BKS: 49C.164.37 vác dao rựa xuống xe đứng gần cửa phía bên tài yêu cầu tài xế xe ben chạy chiều ngược lại (đang quay clip) xuống xe đánh nhau và dọa giết.

Tuy nhiên, tài xế xe ben quay clip ngồi trong xe và thách thức đập phá xe mình. Sau một hồi thách thức nhau, tài xế xe ben BKS: 49C.164.37 đi ra trước đầu xe thì liền bị tài xế quay clip nhiều lần rú ga lao tới.

Lúc này, tài xế xe ben mang BKS: 49C.164.37 dùng dao rựa liên tiếp đập vào xe ben của đối thủ.

Sau một hồi thách thức, đập phá xe, 2 tài xế mới chịu rời đi. Sự việc khiến nhiều xe đi phía sau phải dừng lại, gây cản trở giao thông.

CLIP: 2 xe ben đậu giữa đường, tài xế dùng dao rựa thách thức nhau. Nguồn: MXH

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động