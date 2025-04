Kinh hoàng clip xe máy chở đôi nam nữ "lao như tên bắn" vào nhà sàn, dân mạng đổ dồn sự chú ý vào tình trạng của cô gái

Ngày 10/4, trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip do camera an ninh ghi lại hình ảnh một vụ va chạm giao thông khiến nhiều người chú ý. Theo như chia sẻ, vụ việc được cho là xảy ra tại địa phương thuộc xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Theo đoạn video được camera an ninh ghi lại, chiếc xe máy di chuyển với tốc độ cao mất kiểm soát, sau đó đâm thẳng vào phần chân cầu thang nhà sàn. Cú tông mạnh khiến cô gái ngồi phía sau bị hất văng lên không trung, lộn nhiều vòng trước khi rơi xuống bậc thang rồi tiếp tục trượt xuống nền đất.

Nam thanh niên điều khiển xe sau khoảnh khắc choáng váng đã nhanh chóng chạy lại kiểm tra tình trạng của bạn gái trong sự hoảng loạn.

Theo chia sẻ của người đăng tải clip cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do cặp đôi chạy xe tay ga, trong lúc xuống dốc đã bị mất phanh nên lao vào nhà dân. Tuy nhiên, thời điểm này vắng người qua lại nên không xảy ra va chạm.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận từ cư dân mạng đã xuất hiện với sự lo lắng đặc biệt dành cho cô gái. “Xem mà lạnh cả sống lưng. Cú văng của cô gái quá khủng khiếp, cầu mong không bị chấn thương nặng. Các bạn chú ý khi đi du lịch, những địa phường có nhiều sườn dốc, đường quanh co thì nên đi xe số nhé để đảm bảo an toàn” một người dùng bình luận.

“Không hiểu chạy kiểu gì mà lao thẳng vào nhà người ta như tên bắn. Quá nguy hiểm. Mong cô gái không bị thương nặng", một ý kiến khác bày tỏ.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cô gái ra sao, nhưng đoạn clip vẫn đang tiếp tục được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội, như một lời cảnh tỉnh rõ ràng về hậu quả của việc điều khiển xe bất cẩn.

