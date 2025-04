Đi lấy quần áo, cụ bà sốc nặng khi thấy cảnh đáng sợ trên hàng rào

Your browser does not support the video tag.

Praphaphan Chanpiboon, 70 tuổi, đang lấy quần áo từ giá phơi thì nhận thấy con trăn nặng 60kg đang nhìn chằm chằm vào mình ở Samut Prakan, Thái Lan, vào ngày 8/4.

Người phụ nữ đã nhốt mình trong nhà và gọi cho cháu gái để nhờ thông báo cho những người bắt rắn địa phương.

Lực lượng chức năng đã đến nơi ở vào khoảng 10h tối. Họ tìm thấy con trăn khổng lồ đang treo mình trên hàng rào kim loại của ngôi nhà. Các chuyên gia đã chặn đường thoát của con trăn trước khi kéo nó ra khỏi chỗ đậu.

Con vật dài 4 mét sau đó được cho vào trong một cái bao và thả ở nơi cách xa khu dân cư.

Con trăn khổng lồ nặng 60kg bò trên hàng rào.

Shaken Praphaphan cho biết: "Vào khoảng 9h30 tối, tôi ra ngoài để lấy quần áo vì sợ trời có thể mưa. Sau đó, tôi với tay lấy một tấm bạt để che các giá đỡ. Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy con trăn khổng lồ nằm trên hàng rào.

Tôi đã rất sợ vì tôi cực kỳ sợ rắn. Ngay cả lươn tôi cũng không thể xử lý vì chúng trông rất giống rắn. Tôi ngay lập tức gọi cháu gái đến kiểm tra và con bé đã liên lạc với chính quyền để bắt nó.

Tôi sợ rằng nó có thể trốn thoát và tìm đường vào nhà khác. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con trăn lớn như vậy trước đây. Tôi chỉ từng nhìn thấy những con rắn xanh nhỏ, nhưng con trăn này rất lớn".

Trăn lưới được tìm thấy trên khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí ở các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn