Sau động đất, cần lưu ý gì khi đến Thái Lan chơi té nước?

Lễ hội té nước vẫn diễn ra sau động đất

Lễ hội té nước tại Thái Lan từ lâu là một sự kiện văn hóa lớn, thu hút rất nhiều du khách. Đây là dịp để người dân Thái Lan tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới theo Phật lịch, đồng thời bày tỏ lòng kính trọng với tổ tiên và người lớn tuổi.

Tết té nước của người Thái thường diễn ra trong 3 ngày chính, từ 13 đến 15/4, tuy nhiên ở nhiều địa phương tổ chức các hoạt động vui chơi kéo dài một tuần.

Sự kiện lớn như "Lễ hội Nước Thế giới Maha Songkran 2025" tại Bangkok (11-15/4 tại Sanam Luang) sẽ có các cuộc diễu hành văn hóa, trò chơi té nước, và các buổi biểu diễn nghệ thuật.

Lưu ý gì khi đến lễ hội té nước sau động đất?

Trận động đất cuối tháng 3 cũng ảnh hưởng đến tâm lý du khách Thái Lan khi lựa chọn vui chơi dịp tết Songkran năm nay. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan đã trấn an du khách, nhấn mạnh rằng các khách sạn và địa điểm du lịch phục vụ lễ hội đã vượt qua kiểm tra an toàn nghiêm ngặt. Lực lượng an ninh và đội phản ứng khẩn cấp được tăng cường để quản lý các rủi ro tiềm ẩn.

Du khách nên theo dõi các cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy như Cục Khí tượng Thái Lan hoặc báo nước ngoài để biết cảnh báo về dư chấn. Tập dượt cho trường hợp xảy ra rung chấn như nằm xuống, che chắn, giữ chặt và tránh các khu vực đông đúc gần các tòa nhà cũ.

Chỉ đến các địa điểm đã thông báo được kiểm tra kỹ lưỡng và tránh các khu vực có báo cáo thiệt hại. Ví dụ, tránh các tòa nhà cũ ở khu phố cổ Chiang Mai hoặc các khu vực đông đúc ở Bangkok như đường Khao San nếu bạn lo ngại về an toàn.

Chọn các không gian mở cho trò chơi té nước, như quảng trường hoặc khu vực lễ hội được chỉ định, nơi ít rủi ro hơn và dễ sơ tán khi khẩn cấp. Làm quen với các lối thoát hiểm tại chỗ ở và điểm lễ hội.

Songkran thu hút lượng lớn người tham gia, và nỗi lo sau động đất có thể khiến không gian công cộng hỗn loạn. Vì thế nên mang giày chống trượt để di chuyển trên đường phố ướt, và sử dụng túi chống nước để bảo vệ các vật dụng có giá trị như điện thoại và hộ chiếu.

Nhiệt độ tháng 4 có thể lên đến 40 độ C, kết hợp với trò té nước có thể dẫn đến mất nước hoặc kiệt sức do nóng, du khách hãy mang theo nước uống và nghỉ ngơi ở khu vực có bóng râm.

Một bộ dụng cụ khẩn cấp nhỏ với các vật dụng thiết yếu như bộ sơ cứu, đèn pin và pin dự phòng là dụng cụ cần thiết. Ghi nhớ các số khẩn cấp của Thái Lan: 191 (cảnh sát), 1669 (y tế), hoặc liên hệ với đại sứ quán Việt Nam.