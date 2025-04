Myanmar lại xảy ra động đất

Trận động đất có độ sâu tâm chấn 35 km.

Đại đức Thích Thiện Ngọc, trụ trì chùa Đại Phước ở Yangon và đã sinh sống 13 năm tại Myanmar, nói với Báo Người Lao Động, vừa xảy ra trận động đất trưa 13-4.

Thời điểm xảy ra động đất, Đại đức Thích Thiện Ngọc đang di chuyển trên đường và cảm nhận xe rung lắc khoảng 30 giây.

Theo Nation Thailand, Cục Khí tượng Thái Lan cho biết rung chấn được cảm nhận tại Chiang Mai và Chiang Rai.

Tại Chiang Mai, cư dân ở tầng 7 của một chung cư tại Tambon Suthep, quận Mueang, báo cáo cảm nhận được rung lắc nhẹ và thấy đèn trần đung đưa nhẹ. Tại Tambon Thasud, quận Mueang của Chiang Rai, cư dân tại khu Kemintra cũng báo cáo cảm nhận được rung lắc nhẹ và giường bị rung chuyển.

Trước đó, theo hãng Tân Hoa xã, trận động đất 7,7 độ xảy ra ở Myanmar ngày 28-3 đã khiến 3.689 người tử vong, 5.020 người bị thương và còn 139 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong trận động đất. Ảnh: AP

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra hôm 28-3 đã san phẳng nhiều công trình, cắt đứt nguồn điện và phá hủy cầu, đường trên khắp cả nước.

Thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại TP Sagaing, gần tâm chấn, cũng như ở TP Mandalay.

