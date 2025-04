Khách sạn Việt duy nhất có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới

Khu vực gần quầy lounge tại Azerai Kê Gà Bay. Ảnh: @azeraikegabay.

"Tôi phải đến đây cho bằng được!" là kim chỉ nam của cuộc thi "Khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới (The Most Instagrammable Hotel in the World)" của tạp chí du lịch Mỹ Luxury Travel Advisor.

Cuộc thi năm nay bắt đầu từ 20/3.

Sau khi trải qua 5 vòng đối đầu liên tiếp, Azerai Kê Gà Bay (Bình Thuận) lần lượt đánh bại The Leela Palace Bengaluru (Ấn Độ), InterContinental Hayman Great Barrier Reef (Australia), The Hari Hotel ở Hong Kong (Trung Quốc), Zhiwaling Heritage Hotel (Bhutan) và Octant Hotels Douro (Bồ Đào Nha) để trở thành 1 trong 2 khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất trên toàn thế giới năm nay.

Ở vòng cuối cùng, điểm nghỉ dưỡng đối đầu trực tiếp với nhà vô địch năm ngoái là Impression Isla Mujeres by Secrets, một khách sạn tại Mexico thuộc tập đoàn Hyatt.

Bức ảnh khu nghỉ dưỡng gửi đi dự thi. Ảnh: @azeraikegabay.

Nhận xét về nơi lưu trú ở Hòn Lan, tạp chí cho biết khu vực sảnh chờ của đơn vị sở hữu nét thẩm mỹ cao, mang lại cảm giác sạch sẽ, thanh lịch với màu trắng của ghế ngồi, điểm nhấn là chiếc bàn làm từ gỗ tự nhiên.

Phần mép bàn ghế tuy góc cạnh nhưng lại không tạo cảm giác cứng nhắc cho bức ảnh. Hoàng hôn và bình minh tô điểm cho hiệu ứng mềm mại, mơ màng đáng kể cho bức ảnh của du khách.

Ông Julian Moore, Tổng Quản lý khu nghỉ dưỡng, cho biết cuộc thi giúp quảng bá Mũi Kê Gà nói riêng và Việt Nam nói chung là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới đến với bạn bè khắp năm châu.

Tầng thượng tại Impression Isla Mujeres by Secrets - "đối thủ" của đại diện Việt Nam. Ảnh: luxurytraveladvisor.

"Đối thủ" của Azerai Kê Gà Bay là Impression Isla Mujeres by Secrets. Đương kim danh hiệu "Khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới 2024" gửi dự thi bức ảnh với hồ bơi vô cực trên tầng thượng của khu nghỉ, bao gồm giường nằm và ghế ngồi cùng tầm nhìn rộng mở. Năm 2024, khách sạn vượt 399 đề cử và chiến thắng với 128.305 phiếu bầu ở vòng chung kết.

Tác giả: Minh Vi

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn