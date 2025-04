Nghi vấn nam DJ đánh vợ dã man gây phẫn nộ cộng đồng mạng

Tối 10/4, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ bị bạo hành dã man tại nhà, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Hình ảnh người đàn ông không ngừng đánh vợ được cắt từ clip



Theo chia sẻ trên trang cá nhân của người tự nhận là nạn nhân, cô mới sinh con được 5 tháng. Xem qua clip, một số cư dân mạng đồn đoán nhân vật nam trong clip là một DJ và cô gái bị đánh là vợ của nam DJ này.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều khán giả cho rằng người đàn ông trong clip là DJ X. Đáng chú ý, khi tìm kiếm thông tin của người này trên TikTok, không khó để nhận ra DJ X từng xuất hiện trong một số clip được đăng tải trên tài các tài khoản nổi tiếng trong giới.

Thông tin về DJ X. (tên N.P.) khiến cư dân mạng chia sẻ với nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc, phẫn nộ. Nhiều người kêu gọi tẩy chay và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc này...

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV