Doãn Ngọc Tân trở lại sân cỏ

Doãn Ngọc Tân trở lại tập luyện sau 1 tháng dưỡng thương.

Ở trận thua 0-1 của Đông Á Thanh Hóa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2025/2026, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị chấn thương nặng và rời sân trong đau đớn.

Theo tiết lộ của Doãn Ngọc Tân, anh bị gãy 3 xương sườn, bị tràn dịch, tràn khí phổi và đã phẫu thuật, qua đó phải nghỉ thi đấu một thời gian dài.

HLV Kim Sang-sik cũng đã gạch tên Doãn Ngọc Tân khỏi danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam trong tháng 9, đồng thời gọi Phan Du Học của Hoàng Anh Gia Lai thay thế trong hai trận đấu tập với CLB Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội.

Sau gần một tháng điều trị, mới đây Doãn Ngọc Tân chính thức trở lại sân cỏ, bắt đầu với những bài tập nhẹ nhàng cùng đồng đội. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy tiền vệ này đang trên đà bình phục để sớm trở lại với phong độ cao nhất trong màu áo đội tuyển Việt Nam và CLB Đông Á Thanh Hóa.

Được biết, với sức khỏe hiện tại Doãn Ngọc Tân có thể trở lại sân cỏ vào đầu năm 2026 và nhiều khả năng kịp dự trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân nhà.

Trước khi tái đấu Malaysia trên sân nhà vào tháng 3 năm sau, tuyển Việt Nam có hai trận đấu với Nepal ngay trong tháng 10 tới đây với mục tiêu buộc phải có trọn 6 điểm để nuôi cơ hội đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận lượt đi với Nepal ở bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 9/10 tại sân Gò Đậu (phường Thủ Dầu Một, TPHCM). 5 ngày sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận lượt về tại Kathmandu. Đây cũng là trận đấu trên sân nhà đầu tiên của Nepal tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal sẽ diễn ra ngày 14/10 trên SVĐ Thống Nhất, TPHCM theo yêu cầu đội khách vì lý do an ninh, khi tình hình tại Nepal lúc này khá phức tạp.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn