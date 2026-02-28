'Yêu nghề mến trẻ' - thầy giáo xứ Nghệ gắn bó với công việc giáo viên mầm non

Thầy Lê Đăng Hạnh là nam giáo viên mầm non duy nhất dự thi và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Gần 15 năm gắn bó với công việc giáo viên mầm non, thầy Lê Đăng Hạnh (Trường Mầm non Quỳnh Vinh B, phường Hoàng Mai) tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và xuất sắc giành kết quả tốp đầu, được Sở GD&ĐT Nghệ An tặng giấy khen.

Thầy giáo mầm non duy nhất thi giáo viên dạy giỏi tỉnh

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non tỉnh Nghệ An năm học 2025-2026 lần đầu tiên được thực hiện sau khi chính quyền địa phương 2 cấp, quy tụ 362 giáo viên đến từ 130 xã, phường.

Ở cuộc thi này, các giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non, nơi giáo viên đang làm việc.

Ngoài ra, giáo viên phải tổ chức dạy một hoạt động giáo dục cụ thể dưới hình thức bốc thăm, theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non được chọn làm điểm thi thực hành, tại thời điểm diễn ra hội thi.

Ở phần thi trình bày biện pháp, thầy Hạnh lựa chọn đề tài “Tổ chức một số trò chơi chữ cái cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi”. Theo thầy, đây không phải là một đề tài mới hay mang tính học thuật cao, nhưng lại có ý nghĩa thực tiễn, được tổ chức thường xuyên, hiệu quả trong quá trình dạy học hằng ngày.

Đây cũng là những kinh nghiệm mà thầy Hạnh muốn chia sẻ với đồng nghiệp và nhận thêm ý kiến góp ý. Các trò chơi chữ cái không đòi hỏi chuẩn bị phức tạp, giúp giáo viên dễ dàng lồng ghép trong cả hoạt động học và vui chơi. Ghi nhớ chữ cái, con số cũng là yêu cầu kiến thức kỹ năng của trẻ 5-6 tuổi cần đạt được để chuyển tiếp lên lớp 1. Điểm nổi bật của sáng kiến là tính dễ thực hiện, dễ áp dụng, có thể triển khai linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau, phù hợp với thực tế của nhiều cơ sở giáo dục mầm non.

Thầy Lê Đăng Hạnh hiện là giáo viên tại Trường Mầm non Quỳnh Vinh B, phường Hoàng Mai, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Ở phần thi thực hành, thầy Hạnh thực hiện tiết kể chuyện cho trẻ 3 tuổi. Theo thầy, đây là độ tuổi khả năng tập trung còn hạn chế, trẻ dễ bị chi phối bởi các yếu tố xung quanh. Vì vậy, cách kể chuyện đòi hỏi sự linh hoạt, nắm bắt được tâm lý và tạo sự chú ý của trẻ để theo dõi câu chuyện của giáo viên.

Thầy chia sẻ, trong lúc thi phần thực hành kể câu chuyện “Giọng hót chim sơn ca”, không ít tình huống phát sinh ngoài giáo án như có trẻ khóc, nôn trớ, vấn đề vệ sinh cá nhân… Tuy nhiên, nhờ sự bình tĩnh, xử lý linh hoạt và sự hỗ trợ kịp thời của đồng nghiệp, tiết dạy đã được hoàn thành trọn vẹn.

“Đó là những tình huống rất quen thuộc với giáo viên mầm non. Đặc thù của giáo dục mầm non không phải là tất cả trẻ đều nghe lời trong buổi học, mà cách giáo viên triển khai để vừa bao quát, xử lý tình huống phát sinh, vừa giúp trẻ có thể ghi nhớ tiếp thu nội dung kiến thức, kỹ năng. Khi đã có trải nghiệm thực tế và nền tảng chuyên môn vững vàng, mình sẽ xử lý được”, thầy Hạnh kể thêm.

Thầy Hạnh có nhiều sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục trẻ. Ảnh: NVCC

Với những nỗ lực không ngừng, thầy giáo Lê Đăng Hạnh đã trở thành một trong 51 giáo viên xuất sắc nhất tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh năm 2025 và được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen.

Chia sẻ về kết quả đạt được, thầy cho biết, trước khi đến với hội thi thầy không đặt nặng chuyện giải thưởng. Điều quan trọng nhất với thầy là được cọ xát, tự đánh giá năng lực bản thân và học thêm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Danh hiệu này cũng là sự khẳng định về lựa chọn nghề nghiệp của thầy giáo mầm non trong suốt 15 năm gắn bó. “Tôi mong muốn chia sẻ quan điểm với đồng nghiệp, phụ huynh rằng, dù nam hay nữ, ở bất cứ nghề nào, nếu có đam mê và tình yêu, đều có thể tìm thấy niềm vui và gặt hái thành công”, thầy Lê Đăng Hạnh chia sẻ.

Vượt rào cản trở thành thầy giáo mầm non

Ở tuổi gần 40, đây là lần đầu tiên thầy Lê Đăng Hạnh tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Thầy Lê Đăng Hạnh nhớ lại, thời điểm sau khi tốt nghiệp THPT, việc lựa chọn ngành giáo viên mầm non khiến không ít bạn bè và ngay cả gia đình ngạc nhiên.

“Với nhiều người, giáo viên mầm non thường dành cho nữ giới, tuy nhiên, bản thân tôi rất yêu thích trẻ nhỏ. Những năm học phổ thông, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, phong trào đoàn đội. Tôi muốn theo đuổi một công việc phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân. Vì vậy, tôi đăng ký duy nhất nguyện vọng vào Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2, chuyên ngành giáo dục mầm non. Khóa sư phạm năm đó cũng chỉ có tôi là nam sinh viên trúng tuyển”, nam giáo viên chia sẻ.

Thầy Hạnh lựa chọn nghề giáo viên mầm non vì đam mê và lòng yêu trẻ. Ảnh: NVCC

Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, thầy Hạnh được tuyển dụng về công tác tại Trường Mầm non Quỳnh Vinh – là một ngôi trường bán công lập. “Thời gian đầu không tránh khỏi những ánh nhìn tò mò từ chính đồng nghiệp và phụ huynh. Lãnh đạo nhà trường khi tiếp nhận tôi cũng có những băn khoăn nhất định về sự gắn bó lâu dài với nghề, với trường. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh năng lực, trách nhiệm và tình yêu của mình đối với nghề”, thầy Hạnh nhớ lại.

Bằng sự kiên trì và tình yêu nghề, dần dần mọi người đã hiểu, cảm thông và ủng hộ lựa chọn của thầy giáo đặc biệt. Cô Đậu Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Vinh B cho biết: Ngay từ khi về làm công tác quản lý tại nhà trường, nhận thấy năng lực chuyên môn và sự tâm huyết của thầy Hạnh, tôi đã nhiều lần động viên thầy tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Những năm qua, thầy Hạnh luôn tích cực trong chuyên môn, là tổ phó tổ chuyên môn, Bí thư Chi đoàn, giáo viên dạy giỏi cấp thị xã Hoàng Mai (cũ)”.

Thầy Hạnh cũng chia sẻ, việc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh hơi muộn so với đồng nghiệp, là vì bản thân không vội vàng và muốn có độ chín trong chuyên môn. Nhờ có sự chuẩn bị bài bản, khi đến với hội thi năm nay, thầy dự thi với tâm thế rất tự tin và thoải mái.

Thầy giáo Lê Đăng Hạnh được nhận giấy khen của Sở GD&ĐT Nghệ An vì có thành tích xuất sắc tại hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm non. Ảnh: Hồ Lài

Theo lãnh đạo Trường Mầm non Quỳnh Vinh B, nghề mầm non vốn đặc thù và vất vả. Nhất là đối với giáo viên nam càng cần sự kiên trì, yêu nghề, yêu trẻ. Tuy nhiên, khi thực sự gắn bó, giáo viên nam có nhiều lợi thế về sự năng động, sáng tạo, linh hoạt khi tổ chức các hoạt động cho trẻ để đạt yêu cầu, chuẩn đầu ra trong chương trình giáo dục.

Bà Ngô Thị Thu Hương - Trưởng phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Thầy giáo Lê Đăng Hạnh là thí sinh nam duy nhất tại hội thi năm nay. Việc thầy chọn, theo đuổi và gắn bó với nghề “nuôi dạy trẻ” đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong đội ngũ giáo viên mầm non”.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn