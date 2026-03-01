Vì sao ĐT Việt Nam không dự World Cup 2026 nếu Iran rút lui?

ĐT Việt Nam sẽ hướng đến chiến dịch World Cup 2030 trước mắt

ĐT Iran để ngỏ khả năng dự World Cup 2026, bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ - 1 trong 3 nước chủ nhà của giải thế giới. Theo điều lệ, nếu một đội đã giành vé chính thức rút lui hoặc bị cấm tham dự, FIFA sẽ lựa chọn ứng viên khác thay thế. Đội tuyển này thường là đại diện có thành tích cao nhất chưa giành vé ở cùng khu vực (như á quân play-off) hoặc đội dừng bước ở giai đoạn cuối vòng loại. Trong trường hợp đặc biệt, FIFA có thể điều chỉnh cấu trúc bảng đấu để bảo đảm tiến độ giải.

Ở châu Á, các phương án khả dĩ được nhắc đến trong trường hợp Iran rút lui, UAE và Iraq là 2 ứng viên sáng giá. UAE là đội có thành tích cao trong nhóm chưa vượt qua vòng loại. Trong khi đó, Iraq từng thắng UAE ở play-off khu vực và góp mặt ở giai đoạn tranh vé liên lục địa. Đây đều là những đại diện đi sâu tới vòng loại 3 hoặc vòng loại 4, phù hợp với nguyên tắc lựa chọn của FIFA.

Về phần mình, ĐT Việt Nam khó có tên trong danh sách được cân nhắc thay thế Iran. Lý do là Việt Nam không vượt qua vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Dưới thời HLV Philippe Troussier, đội tuyển đã để mất vé vào vòng loại 3 khi xếp sau Iraq và Indonesia ở bảng đấu của mình.

Hiện tại, FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng và vẫn nhấn mạnh ưu tiên cao nhất là đảm bảo một kỳ World Cup an toàn, trọn vẹn với đầy đủ 48 đội tham dự.

