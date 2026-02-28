Trung vệ U23 Việt Nam bất ngờ gia nhập đội hạng Nhất

Trung vệ Lê Văn Hà gia nhập CLB Bắc Ninh với bản hợp đồng cho mượn từ CLB Hà Nội

Chiều ngày 27/2, trang chủ CLB Bắc Ninh thông báo đã chiêu mộ thành công trung vệ Lê Văn Hà từ CLB Hà Nội. “Chào mừng hậu vệ Lê Văn Hà gia nhập CLB Bắc Ninh. CLB Bắc Ninh chính thức chào đón hậu vệ Lê Văn Hà gia nhập đội bóng, bổ sung lực lượng cho chặng đường còn lại của mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/26”, trang chủ đội bóng Kinh Bắc viết.

Lê Văn Hà sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội và từng thi đấu tại V.League. Văn Hà sở hữu chiều cao ấn tượng 1m84, gây ấn tượng với lối chơi mạnh mẽ, khả năng phán đoán tình huống tốt và sự chắc chắn trong phòng ngự.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Văn Hà từng được triệu tập lên U20 Việt Nam tham dự VCK U20 châu Á 2023, đồng thời góp mặt cùng U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Ngoài việc thi đấu cho CLB Hà Nội, Văn Hà cũng có thời gian ngắn khoác áo SHB Đà Nẵng ở sân chơi V.League.

Lê Văn Hà đã bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới - Ảnh: BNFC

Sự góp mặt của Lê Văn Hà được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép và chiều sâu cho hàng phòng ngự của Bắc Ninh ở giai đoạn 2 mùa giải năm nay. Với Lê Văn Hà, việc gia nhập đội hạng Nhất Bắc Ninh cũng giúp anh có nhiều cơ hội ra sân chơi bóng, tích lũy kinh nghiệm phát triển sự nghiệp.

Sau 9 vòng đấu đầu tiên ở giải hạng Nhất, Bắc Ninh đang có được 16 điểm với 4 thắng, 4 hòa và 1 thua, tạm xếp vị trí thứ 4 trên BXH. Đây được xem là kết quả không đến nỗi tệ với một đội bóng tân binh như Bắc Ninh. Tuy nhiên, với sự đầu tư lớn về nhân sự, Bắc Ninh chắc chắn còn tham vọng hơn thế. Đội bóng Kinh Bắc chắc chắn sẽ tăng tốc ở giai đoạn lượt về, sẵn sàng hướng tới cuộc đua giành vé thăng hạng V.League mùa tới.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn