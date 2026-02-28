Olaha lập siêu phẩm, SLNA thắng sát nút Hà Tĩnh: Thoát dần nguy cơ xuống hạng

Cú sút xa tuyệt đẹp định đoạt trận đấu

Trận đấu vòng 14 V-League giữa Hà Tĩnh và SLNA khởi đầu với nhịp độ khá thận trọng. Hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân, trong đó SLNA là bên kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đầu tiên.

Bước ngoặt đến ở phút 20. Từ khoảng cách ngoài vòng cấm, Olaha tung cú sút xa đầy uy lực, bóng đi căng và găm thẳng vào lưới Hà Tĩnh, mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Bàn thắng đẹp mắt giúp đội khách có lợi thế lớn về mặt thế trận.

Sau bàn thua, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 23, Onoja bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã phản xạ xuất sắc, cứu thua cho SLNA. Đến giữa hiệp 1, trận đấu trở nên căng thẳng hơn với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Một tình huống va chạm mạnh giữa Balotelli bên phía Hà Tĩnh và Hoàng Văn Khanh của SLNA khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút, song cả 2 cầu thủ đều có thể tiếp tục thi đấu. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về SLNA.

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh gia tăng sức ép mạnh mẽ. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp tổ chức các đợt tấn công. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến họ không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng.

Tiến Đạt có ít nhất 2 cơ hội đáng chú ý nhưng đều dứt điểm thiếu chuẩn xác. Một cú sút quyết đoán của anh ở giữa hiệp 2 đưa bóng đi chệch khung thành, trước khi ở cuối trận, trong thế khá thoáng, cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà ngang đầy tiếc nuối. Bên phía SLNA, Moore cũng có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng cú dứt điểm của anh không đủ chính xác để đánh bại hàng thủ đội chủ nhà.

Những phút cuối, Hà Tĩnh dồn toàn lực tấn công nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chặt chẽ của SLNA. Đội khách thi đấu kỷ luật, bảo toàn thành quả mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thắng lợi 1-0 giúp SLNA rời sân với 3 điểm trọn vẹn và tạo đà để bứt ra khỏi tốp giữa, trong khi Hà Tĩnh có lý do tiếc nuối khi đã tạo ra không ít cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Hà Tĩnh tạm đứng vị trí thứ 7 còn SLNA thứ 9.

