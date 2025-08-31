ĐT Việt Nam bổ sung Phan Du Học thay Doãn Ngọc Tân

Phan Du Học lên ĐT Việt Nam thay đàn anh Doãn Ngọc Tân

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo tại Vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đá chính thức hội quân trở lại vào ngày 29/8 tại Hà Nội. Ở lần tập trung này, ngoài những cái tên quen thuộc như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh… thì nhiều gương mặt mới cũng được trao cơ hội như tiền đạo Phạm Gia Hưng, hậu vệ Trần Hoàng Phúc, hậu vệ Phan Du Học hay trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Trong đó, Du Học là cái tên được bổ sung thay thế cho Doãn Ngọc Tân. Doãn Ngọc Tân được xác định bị gãy 3 xương sườn, có ảnh hưởng đến vùng phổi. Nhiều khả năng đội trưởng của CLB Thanh Hóa phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tháng.

Doãn Ngọc Tân chấn thương trước ngày tuyển Việt Nam hội quân. Tuy vậy, việc anh không có mặt cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Bởi lần hội quân này đội tuyển quốc gia không có lịch thi đấu quốc tế nào trong tháng 9.

Phan Du Học sinh năm 2001, chơi ở vị trí hậu vệ trái cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ này từng được triệu tập vào đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo và Philippe Troussier. Du Học thường xuyên được tạo điều kiện đá chính tại đội bóng phố Núi, và cầu thủ này phần nào đã có những sự tiến bộ nhất định về mặt chuyên môn.

Tuấn Hải quyết tâm thể hiện mình

Ngoài ra, phải đến ngày 31/9, đội tuyển Việt Nam mới có đủ quân số. Điều này đến từ việc trận đấu cuối cùng của vòng 3 V.League giữa Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM phải tới ngày 30/9 mới kết thúc, nên các tuyển thủ của 2 đội bóng này sẽ hội quân muộn hơn.

Trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn thi đấu giao hữu với 2 câu lạc bộ trong nước là Công an Hà Nội (ngày 4/9) và Nam Định (ngày 7/9).

Do huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đang dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra cùng thời điểm, nên công tác huấn luyện đội tuyển quốc gia sẽ do Quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh đảm nhiệm.

Ông Đinh Hồng Vinh từng có nhiều kinh nghiệm tại các cấp độ đội tuyển trẻ và câu lạc bộ, sẽ chịu trách nhiệm triển khai các giáo án chuyên môn, đánh giá năng lực từng vị trí trong đội hình.

Thông qua các trận đấu tập quan trọng này, Ban huấn luyện kỳ vọng sẽ có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá hiệu quả của các phương án nhân sự, đồng thời giúp các cầu thủ duy trì phong độ, tích lũy sự gắn kết và bản lĩnh thi đấu trước khi bước vào chiến dịch then chốt tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn