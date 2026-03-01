Kane tái lập kỳ tích sau hơn hai thập kỷ

Kane thăng hoa trong màu áo Bayern.

Với cú đúp vào lưới Dortmund, Harry Kane trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 2001, ghi 2 bàn trở lên trong 4 trận liên tiếp ở Bundesliga. Trong suốt lịch sử giải đấu cao nhất nước Đức, chỉ có 3 chân sút làm được điều này gồm Kane, Tomislav Maric (2001 - Wolfsburg) và Lothar Emmerich (1967 - Dortmund).

Chưa dừng ở đó, cựu đội trưởng Tottenham đã chạm mốc 30 bàn tại Bundesliga mùa này, chỉ sau 24 trận. Tính ở mọi đấu trường và cấp tuyển, tiền đạo sinh năm 1993 đã ghi đến 50 bàn.

Màn trình diễn thăng hoa của Kane giúp Bayern tiến bước dài đến chức vô địch, khi khoảng cách với đội đứng thứ 2 đã được nâng lên thành 11 điểm.

Trong bầu không khí rực lửa tại Signal Iduna Park, Dortmund là đội mở tỷ số ở phút 26 khi Nico Schlotterbeck đánh đầu thành bàn từ quả đá phạt của Daniel Svensson. Trước đó, trung vệ này thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Josip Stanisic.

Hiệp một chứng kiến Bayern kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc trong khâu dứt điểm, thậm chí suýt nhận thêm bàn thua nếu không có pha cứu nguy của Jonathan Tah.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Kane gỡ hòa bằng cú sút chân trái lạnh lùng sau pha kiến tạo của Serge Gnabry. Khi Schlotterbeck phạm lỗi trong vùng cấm, chính Kane thực hiện thành công quả phạt đền để nâng tỷ số lên 2-1.

Dù Svensson kịp gỡ hòa 2-2 bằng cú volley đẹp mắt, Joshua Kimmich đã ấn định chiến thắng cho “Hùm xám” với pha dứt điểm đẳng cấp, chấm dứt chuỗi 16 trận bất bại của Dortmund và gần như dập tắt hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch của đội bóng vùng Ruhr.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn