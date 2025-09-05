Doãn Ngọc Tân nghỉ hết lượt đi V-League vì chấn thương.

Ở trận thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2025/26 diễn ra hôm 27/8 vừa qua, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị dính chấn thương nặng sau pha va chạm mạnh với cầu thủ của đối thủ.

Với chấn thương kể trên, Ngọc Tân bị gãy 3 xương sườn, bị tràn dịch, tràn khí phổi và phải phẫu thuật ngay sau đó. Theo cập nhật từ CLB Đông Á Thanh Hoá, sức khoẻ của Doãn Ngọc Tân đã ổn hơn nhưng tiền vệ này cần tránh hoạt động thể chất mạnh trong vòng 1-2 tháng tới.

Điều đó có nghĩa, Ngọc Tân sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết năm 2025, bởi sau khi hạn chế vận động, tiền vệ sinh năm 1994 cần tập luyện nhẹ rồi sau đó mới có thể tăng cường độ và trở lại thi đấu như bình thường.

Người hâm mộ bóng đá xứ Thanh vẫn tin tưởng rằng, với nghị lực và tinh thần chiến đấu, Doãn Ngọc Tân sẽ sớm trở lại mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng, chấn thương liên tiếp đang đặt sự nghiệp của tiền vệ tài năng này trước nhiều thử nhiều thử thách.

Với sức khỏe như hiện tại, Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt ở lượt trận thứ hai và ba ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Lào song nhiều khả năng sẽ kịp trở lại ở trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào tháng 3 năm 2026.

Với CLB Đông Á Thanh Hóa, đội bóng này đã trở lại tập luyện với quyết tâm cải thiện tình cảnh khó khăn. Đội bóng xứ Thanh đã nhận liền 2 thất bại, khi thua Ninh Bình 0-4 và gục ngã trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1. Chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận và bị đẩy xuống cuối bảng xếp hạng.

Tác giả: Tâm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn