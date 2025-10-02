Cứu hộ hàng nghìn hộ dân bị cô lập trong đợt lũ lịch sử ở Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa to trên địa bàn nên từ đêm 30/9, mực nước trên sông Hiếu (còn gọi là sông Con) – một nhánh của sông Lam đoạn chảy qua các xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, Nghĩa Hành và Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An dâng cao bất thường. Trong đêm, nhiều xóm làng nằm ven sông thuộc xã Nghĩa Hành (xã Phú Sơn cũ), xã Tân Kỳ đã bị ngập băng chỉ sau 2 – 3h đồng hồ khiến người dân không kịp trở tay.
Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập và có nguy cơ bị ngập sâu buộc người dân phải tự tìm mọi cách để thoát khỏi vùng nước ngập.
Những hình ảnh cứu trợ ấm áp trong lũ lụt.
Không có phương tiện chuyên dụng, Công an xã Tiên Đồng kết bè tre vượt lũ lụt, băng rừng mang nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân đang bị cô lập.
Lực lượng Công an tiếp cận, đưa người dân bị cô lập ra khu vực an toàn.
Mặc dù vậy, do nước dâng cao, địa hình phức tạp nên việc tiếp cận các hộ dân vùng cô lập gặp rất nhiều khó khăn.
Từ đêm ngày 30/9, nhiều tổ chức cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại xã Nghĩa Hành để tiếp cận, đưa người dân bị cô lập ở khu vực xã Phú Sơn (cũ) đến nơi an toàn, trong đó có Đội 0 đồng Huế SOS75 Huế với trang thiết bị ca nô chuyên dụng hiện đại. Tuy nhiên, việc cứu hộ đến khoảng 2h sáng ngày 1/10 đã buộc phải dừng lại vì đêm tối, mất điện, mất sóng viễn thông, giữa biển nước mênh mông nên không xác định được vị trí để tiếp cận.
Ngày 2/10, đoàn cứu trợ do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương kiêm Trưởng ban Lý luận phê bình văn học nghệ thuật dẫn đầu cũng đã có mặt tại địa bàn xã Tân Kỳ để tham gia vào công tác cứu trợ.
Từ ngày 1/10, đoàn công tác của Cục CSGT đã có mặt tại xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An để tham gia công tác cứu hộ, cứu trợ.
Nhờ có phương tiện chuyên dụng, những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của Cục CSGT đã tiếp cận được với người dân vùng lũ lụt. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Cục CSGT đã khẩn trương đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, hỗ trợ vận chuyển tài sản, đồng thời cấp phát hàng nghìn suất nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống, thuốc men… nhằm giúp bà con chống chọi lại với cơn giận dữ của “mẹ thiên nhiên”.
Hiện, lực lượng cứu hộ, cứu trợ của Hải đoàn 1 Cục CSGT vẫn đang tích cực hỗ trợ bà con vùng lũ tại Nghệ An.
Tại xã Tân Kỳ, theo số liệu tổng hợp đến 15h ngày 1/10, toàn xã Tân Kỳ đã ghi nhận 2.080 hộ dân tại 22 khối, xóm bị ngập nước; 244 hộ nhà bị tốc mái, 95 hộ bị đổ tường rào, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nhiều khu vực nước dâng nhanh, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận hoặc không thể tiếp cận được. Để sinh tồn, người dân đã trèo lên mái tôn, hoặc trèo lên cây để cầm cự, đếm ngược thời gian chờ nước rút.
Dùng phương tiện chuyên dụng để tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân đang bị cô lập.
Thượng tá Đặng Ngọc Trung, Trưởng Công an xã Tân Kỳ cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn cơ sở để hỗ trợ, cứu trợ nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Ngoài việc sử dụng hết công suất các phương tiện, thiết bị hiện có vào việc cứu trợ nhân dân, Công an xã Tân Kỳ còn trưng dụng các phương tiện của doanh nghiệp trên địa bàn là các tàu, sà lan công suất lớn để chở nhu yếu phẩm và tham gia hỗ trợ đưa người dân đang bị mắc kẹt trong lũ lụt đến nơi an toàn.
Tại xã Tiên Đồng, theo thông tin từ Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã thì từ ngày 28/9 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn xã Tiên Đồng xuất hiện mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xóm, bản trên địa bàn bị ngập sâu, cô lập.
Lực lượng Công an xã Tiên Đồng đã khẩn trương phối hợp với chính quyền và các tổ chức mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác di dời người và tài sản. Đặc biệt, đã kịp thời hỗ trợ 1 sản phụ đến ngày sinh đến bệnh viện An Phát. Vì nước dâng cao cùng với mưa lớn, các tuyến đường chính đã bị ngập, ách tắc nên Công an xã đã dùng xe chuyên dụng mở đường đưa sản phụ kịp thời đến bệnh viện an toàn.
Hiện nay, nước lũ đang có dấu hiệu rút nhưng rất chậm. Lực lượng Công an vẫn đang ngày đêm bám trụ địa bàn, khắc phục mọi khó khăn để cố gắng tiếp cận người dân tại các vùng cô lập sớm nhất có thể để không ai bị bỏ lại phía sau.
