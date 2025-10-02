Cứu hộ hàng nghìn hộ dân bị cô lập trong đợt lũ lịch sử ở Nghệ An

Tại xã Tiên Đồng, theo thông tin từ Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã thì từ ngày 28/9 đến nay, do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn xã Tiên Đồng xuất hiện mưa lớn kèm theo nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xóm, bản trên địa bàn bị ngập sâu, cô lập. Lực lượng Công an xã Tiên Đồng đã khẩn trương phối hợp với chính quyền và các tổ chức mặt trận, đoàn thể làm tốt công tác di dời người và tài sản. Đặc biệt, đã kịp thời hỗ trợ 1 sản phụ đến ngày sinh đến bệnh viện An Phát. Vì nước dâng cao cùng với mưa lớn, các tuyến đường chính đã bị ngập, ách tắc nên Công an xã đã dùng xe chuyên dụng mở đường đưa sản phụ kịp thời đến bệnh viện an toàn.