Xúc động khoảnh khắc 3 chiến sĩ công an Nghệ An ngủ vội giữa tâm lũ

Ngày 2/10, bức ảnh gây ấn tượng mạnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy 3 chiến sĩ công an nằm ngủ trên bờ đất lạnh, chỉ trải tạm chiếc áo phao và nền đất cứng để nghỉ ngơi. Đây là điều kiện nghỉ ngơi tạm bợ do sự khắc nghiệt của công tác cứu hộ tại vùng lũ.

3 cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An tranh thủ ngủ khi làm nhiệm vụ cứu hộ.

Bức ảnh được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ kèm lời nhắn đầy xúc động: “Nghỉ chút thôi, rồi cùng nhau chiến đấu. Vì người dân… mình không dừng lại lâu”.

Khoảnh khắc đời thường nhưng cho thấy sự cống hiến, hy sinh thầm lặng, mức độ khốc liệt của mưa bão và sự vất vả không ngừng nghỉ của lực lượng công an trên tuyến đầu cứu hộ.

Trong đợt mưa lũ do bão số 10 gây ra trên địa bàn Nghệ An, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ túc trực, tham gia ứng cứu, sơ tán dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Các chiến sỹ công an dầm mình trong nước lũ cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập.

Những hình ảnh như các chiến sĩ dầm mình trong nước sâu cứu người, hay cảnh chợp mắt vội vàng giữa gian khó, một lần nữa khẳng định tinh thần “vì dân phục vụ” cao cả của lực lượng công an trong mọi hoàn cảnh.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV