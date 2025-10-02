Nghệ An: Thêm một xã miền núi bị thiệt hại nặng nề do lũ

Nhiều ngôi nhà ở xã Nga My bị lũ cuốn đổ sập, hư hỏng nặng.

Theo đó, do ảnh hưởng của bão số 10, trong những ngày qua, trên địa bàn xã Nga My có mưa to, gây lũ ống khiến 53 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có 3 gia đình bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, nhiều ngôi nhà hư hỏng nặng. Sau lũ, chính quyền địa phương đã tổ chức lực cán bộ xuống các bản để nắm tình hình, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.

Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị lũ tàn phá.

Đại diện chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa.

Cùng với đó, phát huy lực lượng tại chỗ tháo dỡ khẩn cấp hàng chục ngôi nhà khác để tránh đổ sập do sạt lở đất. Cùng với nhà ở của người dân, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện lưới trên địa bàn thiệt hại nặng nề, cần nguồn kinh phí lớn và thời gian dài mới có thể khắc phục được. Một điều đáng lo lắng khác, toàn bộ diện tích lúa trên 65ha chuẩn bị cho thu hoạch của nhân dân địa phương bị hư hại hoàn toàn.

Lực lượng dân quân địa phương khẩn trương tháo dỡ những ngôi nhà có nguy cơ đổ sập.

"Trước mắt, chúng tôi tập trung hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Nhiệm vụ khắc phục cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn ngân sách lớn sẽ phải có chủ trương của cấp trên"- đồng chí Lô Thanh Nhất cho biết.

