Nghệ An tứ bề ngập lụt sau bão số 10

Ngập lụt ngay sau bão tan

Nhiều xã trên địa bàn Nghệ An ngập lụt nặng sau bão số 10. Ảnh: Mạnh Hùng.

Tình trạng ngập lụt kéo dài và nghiêm trọng hơn dự kiến khiến nhiều địa phương ở Nghệ An rơi vào thế bị động. Sáng 1/10, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch xã Nghĩa Hành, cho biết mặc dù trên địa bàn không còn mưa nhưng nước từ sông Lam và sông Con đã dâng cao, nhấn chìm toàn bộ 21/21 xóm của xã này, trong đó có 17 xóm bị ngập sâu.

Đây được nhận định là một trận lũ lịch sử, chưa từng có trên địa bàn, với nhiều nơi nước sâu tới 8-9 mét. Lũ bắt đầu đổ về từ 3h sáng ngày 30/9 và dâng rất nhanh. Các tuyến đường lớn nhỏ đều bị ngập, ngay cả một số đoạn trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh cũng đã bị nhấn chìm vào tối 30/9.

Chính quyền địa phương đang nỗ lực tối đa để triển khai công tác cứu hộ, nhưng do thiếu thốn phương tiện như thuyền bè đã làm công tác tiếp cận và cứu trợ gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Tân Phú, do nằm bên sông Con nên khi nước lũ đổ về, nhiều xóm chìm sâu trong nước lũ.

Dùng thuyền tiếp cận vùng cô lập để cứu trợ người dân tại xã Nghĩa Hành. Ảnh: KT.

Ông Vi Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Tân Phú (Nghệ An) cho biết: Nước lũ đổ về gây ngập 8 xóm, trong đêm 30/9 xã đã huy động người và phương tiện di dời 200 người dân đến nơi an toàn. Đến sáng ngày 1/10, nước lũ có dấu hiệu rút nhưng vẫn nhiều nơi ngập sâu, hiện chính quyền đang tập trung công tác cứu trợ nhưng rất thiếu phương tiện, việc cứu trợ người dân vùng lũ rất khó khăn.

Từ đêm 29/9, xã Tân Kỳ bắt đầu ngập lụt, nước lên rất nhanh khiến một số gia đình không kịp trở tay.

Theo ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, sau 3 ngày bão tan, hiện tại xã vẫn còn 10/25 xóm ngập lụt với khoảng hơn 10.000 người chịu ảnh hưởng. Trước tình hình ngập lụt diễn biến phức tạp, ngày 30/9, xã đã di dời, sơ tán hơn 600 hộ dân đến nơi an toàn.

Nhiều tài sản bị nhấn chìm trong nước tại xã Tân Kỳ, Nghệ An. Ảnh: Mạnh Hùng.

Ông Sơn cho biết thêm, đây là trận lũ lịch sử, chưa từng thấy bao giờ, theo các cụ cao tuổi, năm 1978 được cho là trận lụt lịch sử mà họ từng chứng kiến, nhưng trận lụt sau bão số 10 còn nghiêm trọng hơn.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, giải thích rằng bão số 10 đã gây ra lượng mưa cực lớn, có nơi đo được 300mm đến 400mm. Lượng nước khổng lồ này dồn từ các thượng nguồn, gây ngập lụt theo hình thức cuốn chiếu từ cao xuống thấp. Với lượng mưa này, phải mất cả tuần lượng nước từ thượng nguồn mới có thể chảy hết ra biển.

Tài sản, vật nuôi bị nước nhấn chìm

Sau sự tàn phá khủng khiếp của bão số 10, người dân Nghệ An ngay lập tức tiếp tục hứng chịu hậu quả của lũ lụt do hoàn lưu bão gây ra. Tài sản, vật nuôi như gia súc gia cầm của nhiều hộ gia đình bị nhấn chìm trong nước. Lụt chồng bão đang đẩy nhiều gia đình ở Nghệ An rơi vào cảnh trắng tay hoặc chồng chất khó khăn.



Thống kê ban đầu của xã An Châu, huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh nên có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ, trú tại xóm 4 có khoảng 20.000 con gà bị chết.

Anh Sỹ nghẹn lời chia sẻ về tổn thất không thể cứu vãn: "Mất hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng tôi đã dồn vào trang trại gà này." Trận mưa xối xả kéo dài sáng 29/9 khiến nước dâng lên đột ngột, nhấn chìm toàn bộ trại gà. Trong cơn lũ quét, gia đình anh "không kịp trở tay." Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. "Mình đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà bất lực không thể cứu nổi," anh nói.

Gần 20.000 con gà bị chết do ngập nước của ông Nguyễn Văn Sỹ, xã Tân Châu. (Ảnh: KT)

Tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, đàn lợn 270 con, ước tính tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng đã bị ngập trong nước. Trước tình hình khẩn cấp, lực lượng Công an xã và Quân sự xã đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp với người dân di dời đàn lợn của gia đình ông Lê Duy Chung.

Lực lượng chức năng giải cứu hàng trăm con lợn do trang trại bị ngập nước. Ảnh: KT.

Theo Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, tính đến 13h ngày 30/9, tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn tỉnh đã ước tính vượt mức 1.426 tỉ đồng. Thiệt hại về người ghi nhận 1 người chết và 11 người bị thương.

Thiệt hại về cơ sở vật chất là rất lớn: Hơn 46.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, sạt lở hoặc tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ. Ngành giáo dục ghi nhận 45 điểm trường bị ngập nước và 222 điểm trường bị tốc mái.

Sản xuất nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề: Hơn 4.400ha lúa, 6.000ha rau màu, 4.174ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 30.000ha rừng gãy đổ; gần 780 con gia súc và hơn 163.000 gia cầm bị chết. Giao thông bị chia cắt nghiêm trọng với 82 điểm ách tắc trên quốc lộ/tỉnh lộ và 64 điểm đường địa phương bị sạt lở.

Các đoàn thiện nguyện đến vùng thiệt hại nặng cứu trợ người dân. Ảnh:Mạnh Hùng.

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông và bảo đảm đời sống, giữ vững an ninh trật tự cho người dân vùng lũ.

Sáng 1/10, một số đoàn thiện nguyện khắp cả nước đã có mặt tại vùng bị thiệt hại nặng do bão lụt, hộ trợ các nhu yếu phẩm giúp người dân vơi bớt khó khăn sau bão, chống chọi với lũ lụt.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV