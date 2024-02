Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 7/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định Số 158/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho hai đơn vị là Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công An tỉnh Nghệ An.

Cả hai đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần này đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nối các thế hệ đã dày công vun đắp và tận hiến, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển cả chiều rộng và chiều sâu với nhiều biện pháp, giải pháp quyết liệt, sáng tạo, đột phá, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 đã đề ra.

Lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Quang Thanh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: Quang Đại)

Nổi bật, Công an tỉnh Nghệ An tích cực, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản bảo đảm kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển KTXH của địa phương.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội so với năm 2022, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%... Thực hiện hiệu quả Đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, tập trung đấu tranh làm giảm, làm sạch địa bàn cấp xã có tội phạm và tệ nạn ma túy. Đến nay đã làm sạch 27/27 xã biên giới, 4 đơn vị cấp huyện và nhân rộng 195 xã, phường, thị trấn “sạch về ma túy”.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều bước đột phá, trong đó đã đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp vị trí thứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng. Hoàn thành 100% mô hình cải cách hành chính tại 460/460 Công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm trang nghiêm, xanh sạch đẹp, được Bộ Công an đánh giá cao, cử đoàn công tác vào kiểm tra, tham quan để nhân rộng.

