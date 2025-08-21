Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh duyệt Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh

Quang cảnh hội nghị

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Hiện Đảng bộ có 15 chi bộ (14 chi bộ cán bộ, giáo viên và 01 chi bộ sinh viên). Toàn Đảng bộ có 240 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Thái Anh Tuấn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã phát huy vai trò lãnh đạo trong việc định hướng và xây dựng các chương trình, đề án lớn của Trường. Hệ thống văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý từng bước được hoàn thiện. Tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên, học sinh ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, có nhiều tiến bộ. Cơ cấu tổ chức được sắp xếp theo hướng tinh gọn, cơ bản phù hợp với quy mô và sự phát triển của Trường. Trường đã mở thêm được một số ngành nghề đào tạo mới. Công tác đánh giá kết quả học tập của người học đảm bảo công bằng, khách quan. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ có chuyển biến tích cực. Công tác tài chính được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức ổn định; an ninh, trật tự trong Nhà trường được đảm bảo....

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Vinh đặt ra mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có một số ngành đào tạo, lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ khu vực ASEAN; phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; kết hợp công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Để đạt được mục tiêu, Đảng bộ Trường đề ra 11 chỉ tiêu; 7 nhiệm vụ trọng tâm; 3 nhiệm vụ đột phá để thực hiện.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiên phong, dẫn dắt các Trường nghề trên địa bàn tỉnh

Đảng bộ Trường Đại học Vinh là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Đảng bộ Trường hiện có 8 đảng bộ bộ phận (trong đó có 26 chi bộ cán bộ, 10 chi bộ sinh viên, học viên trực thuộc đảng bộ bộ phận) và 20 chi bộ trực thuộc. Toàn Đảng bộ hiện có 2.002 đảng viên, trong đó có 751 đảng viên là viên chức, người lao động, 1.251 đảng viên là người học.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh Nguyễn Ngọc Hiền báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội

Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Vinh đã khẳng định được vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; thực hiện tốt vai trò thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN, thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế. Năm 2024, Trường Đại học Vinh nằm trong tốp 851-900 đại học hàng đầu châu Á theo Bảng xếp hạng đại học thế giới QS uy tín.

Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh đề nghị Trường Đại học Vinh nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường xác định chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Trường; đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đột phá, phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học vùng, là trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới". Để đạt được mục tiêu đề ra, Trường Đại hội Vinh đã đề ra 36 chỉ tiêu; 8 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá phát triển để thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý về thời lượng, bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị; chủ đề đại hội, bổ sung phương châm đại hội; chương trình đại hội. Cùng với đó, xem xét, điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong sinh viên nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đánh giá các dự thảo văn kiện trình Đại hội của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp được các Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú.

Đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh đánh giá Trường đã rất nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các chỉ tiêu đại hội; đã thực hiện kết nối với các doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sinh viên; mở thêm các chuyên ngành mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh quan tâm đến chỉ tiêu quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh mới. Cần nghiên cứu để mở chuyên ngành phù hợp; xây dựng tầm chiến lược về thứ hạng của nhà trường trong bảng xếp hạng trong các trường đại học của Việt Nam để đề ra các giải pháp thực hiện. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về nhà trường để thu hút đầu vào và giải quyết đầu ra cho sinh viên.

Là trường có nhiệm vụ “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, sư phạm kỹ thuật”, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa chuyển đổi số, xây dựng thành Trường Đại học số; vừa quan tâm đào tạo đội ngũ nhân lực cho tỉnh và cả nước trong các lĩnh vực về công nghệ, đặc biệt cập nhật xu hướng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ kỹ thuật mới.

Đối với Trường Đại học Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Trường Đại học Vinh đã khẳng định vai trò, vị thế của nhà trường.

Phó Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Trường Đại học Vinh rà soát và hoàn thiện các quy chế, quy trình nội bộ nhà trường. Sau khi tổ chức Đại hội cần ban hành Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động nghị quyết; ưu tiên các nội dung, nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế, tồn tại của Nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua; giao rõ trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể. Bên cạnh đó, xây dựng môi trường văn hóa trong Trường Đại học Vinh, qua đó sẽ tạo ra không gian và không khí đặc trưng của trường. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn