Ghen tuông bồ cũ đi với tình nhân nên cột cửa rồi phóng hỏa phòng trọ

Ngày 22/8, Công an phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy lời khai Nguyễn Quang Hải (SN 1973, ngụ TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi phóng hỏa khiến 2 người bị bỏng và trộm cắp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ việc khiến 2 người bị bỏng.

Trước đó, trưa 21/8, Hải thấy bà N.T.T.H. (SN 1975, quê Đồng Nai, người yêu cũ của Hải) điều khiển xe máy đến phòng trọ của ông Đ.V.N. (SN 1970) trên đường Hồ Văn Tư nên cầm chai xăng tìm đến.

Hải cột cửa phòng trọ của ông N. lại rồi châm lửa vào chai xăng ném vào phòng trọ. Ngọn lửa bùng phát, người dân xung quanh phát hiện phá cửa phòng trọ đưa bà T.H. và ông N. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng ở chân.

Sau khi gây ra vụ việc bị người dân truy đuổi, Hải thấy chiếc xe gắn máy gần đó còn cắm chìa khóa nên leo lên nổ máy bỏ chạy. Công an phường Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Tại hiện trường một phần phòng trọ cùng một số tài sản bị cháy. Đến khuya 21/8, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Hải đang lẩn trốn tại một khách sạn ở xã Long Hải, TP Hồ Chí Minh, cách hiện trường hơn 100km nên đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Bước đầu Hải thừa nhận gây ra vụ việc trên là do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Riêng bà T.H. và ông N. sau khi được cấp cứu, sức khỏe đã ổn định.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn