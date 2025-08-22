Bố là sếp ngân hàng, con sở hữu tài sản nghìn tỷ trên sàn chứng khoán

Hai con gái Phó Chủ tịch VPBank đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu VPB

Thị giá cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tăng gấp đôi chỉ trong chưa đầy 2 tháng, từ 18.450 đồng/cổ phiếu (tại ngày 1/7) lên hơn 38.650 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên ngày 21/8).

Đáng chú ý, ngay trong giai đoạn giá tăng nóng, người nhà lãnh đạo VPBank vẫn mạnh tay gom cổ phiếu.

Theo công bố của VPBank, 2 con gái ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank, là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân đã đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/8 đến 23/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Ông Bùi Hải Quân - Phó Chủ tịch HĐQT VPBank

Tạm tính theo mức giá đóng cửa ngày 21/8, bà Thi và bà Ngân sẽ cần chi hơn 1.500 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu trên.

Trong khi đó, ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,97% vốn điều lệ VPBank.

VPBank được thành lập năm 1993, hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 6 tại Việt Nam, đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, nhà băng này báo lãi trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng 29,5% so với thực hiện nửa đầu năm ngoái.

Tính đến ngày 21/8, vốn hoá của VPBank đạt hơn 289.000 tỷ đồng, tương đương 10,9 tỷ USD, thuộc nhóm các ngân hàng có vốn hóa cao nhất Việt Nam. Ngân hàng cho biết sự bứt phá của giá cổ phiếu gần đây đến từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm tích cực cùng kỳ vọng vào kế hoạch IPO của công ty chứng khoán VPBankS.

Con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh và khối tài sản nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc tăng vốn và mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp được tăng lên 35.228 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần con số cũ là 6.728 tỷ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank

Về ngành nghề kinh doanh, đăng ký cũ của Masterise có 23. Đăng ký mới của Masterise nâng số lượng ngành nghề lên 61. Một số ngành mới gồm hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, cung cấp suất ăn hàng không, cung cấp xăng dầu hàng không, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch...

Ông Hồ Anh Minh (sinh năm 1995) - Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Masterise Group kể từ ngày 13/1/2025 - là con trai của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) Hồ Hùng Anh.

Trước khi Masterise Group tăng vốn, ông Hồ Anh Minh và mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đều sở hữu trên 10% vốn của công ty này.

Hiện ông Minh còn sở hữu 344 triệu cổ phiếu TCB, tương đương 4,87% vốn Techcombank.

Ông Hồ Anh Minh còn là cổ đông lớn của One Mount Group, nắm giữ hơn 10% vốn điều lệ của One Mount Group.

Ngoài ra, con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng góp vốn vào công ty con của One Mount Group, 1Matrix, với 10% vốn điều lệ.

Khối tài sản của Hồ Anh Minh trên thị trường chứng khoán Việt Nam ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đưa anh vào danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Năm 2024, Hồ Anh Minh đứng ở vị trí thứ 11 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ái nữ Gen Z của tỷ phú Hồ Hùng Anh: Top giàu nhất chứng khoán Việt

Hồ Thủy Anh (sinh năm 2001) là con gái ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Tính đến cuối phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu TCB của Techcombank đóng cửa ở mức giá 41.550 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo quản trị hàng năm gần đây nhất được công bố (2024), bà Hồ Thủy Anh đang sở hữu hơn 344 triệu cổ phiếu TCB. Như vậy, khối tài sản của Gen Z này trên thị trường chứng khoán tính đến thời điểm kết phiên giao dịch ngày 21/8 là gần 14.300 tỷ đồng.

Dù sống vô cùng kín tiếng, nhưng cái tên "Hồ Thủy Anh" cũng không quá xa lạ trong cộng đồng các nhà đầu tư chứng khoán nói chung.

Hồi cuối năm 2023, Hồ Thủy Anh đã chi khoảng gần 2.100 tỷ đồng mua thêm cổ phần Techcombank để nâng tỷ lệ sở hữu từ dưới 3% lên gần 4,9%.

Năm 2024, Gen Z này cũng lọt top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 12.

Con gái Chủ tịch OCB bán ra hàng chục triệu cổ phiếu

Ngày 7/5, Công ty CP Chứng khoán OCBS có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Ông Trịnh Văn Tuấn cùng con gái cả Trịnh Thị Mai Anh

Theo đó, bà Trịnh Mai Linh đã bán thành công 10 triệu cổ phiếu OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 28/4- 6/5. Sau giao dịch, bà Mai Linh giảm sở hữu từ hơn 55,3 triệu cổ phiếu OCB (2,24%) về hơn 45,3 triệu cổ phiếu (1,84%).

Bà Trịnh Mai Linh được biết đến là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB.

Trước đó, một người con gái khác của Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn là bà Trịnh Mai Vân cũng đã bán thành công 18 triệu cổ phiếu bằng phương thức giao dịch thoả thuận vào ngày 28/4/2025.

Sau giao dịch, bà Vân đã giảm số lượng cổ phiếu OCB nắm giữ từ gần 47,36 triệu cổ phiếu xuống còn 29,36 triệu cổ phiếu, tương đương 1,19% vốn điều lệ.

Ngoài hai người con trên, ông Trịnh Văn Tuấn còn một người con gái khác là bà Trịnh Thị Mai Anh - đang giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị OCB và sở hữu 72,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,94% vốn điều lệ. Bản thân ông Tuấn hiện nắm giữ hơn 109 triệu cổ phiếu OCB, chiếm khoảng 4,43% vốn của ngân hàng này.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn