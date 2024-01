Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gặp mặt, trao thưởng Tổ công tác 373

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 22/01/2024, các Tổ công tác 373 Công an tỉnh đã ra quân triển khai đợt cao điểm 30 ngày đêm tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Qua 01 tuần triển khai thực hiện cao điểm, các Tổ 373 Công an tỉnh đã tổ chức hơn 720 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ, đã tiến hành kiểm tra hơn 2.000 lượt phương tiện tham gia giao thông (1.700 xe ôtô, 300 xe môtô). Kết quả: Xử phạt 18 trường hợp lỗi vi phạm nồng độ cồn; 04 trường hợp vi phạm không mũ bảo hiểm, không giấy phép lái xe... xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 100 triệu đồng; Bắt 05 vụ, 05 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; Phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt 01 đối tượng về hành vi đánh bạc trên mạng…

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Điển hình như: Vào khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 26/01/2024, đang tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Sỹ Sách (thuộc phường Hưng Phúc, thành phố Vinh), Tổ công tác 373 phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-980.12 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Lái xe Trần Đức Long (sinh năm 2000), trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là chủ phương tiện trên. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác 373 phát hiện bên trong xe có chứa túi màu đen đựng ma túy dạng cần sa. Đấu tranh nhanh với đối tượng, Trần Đức Long khai nhận số ma túy dạng cần sa trên được mua từ một người không quen biết qua mạng xã hội. Tổ công tác 373 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật và bàn giao phương tiện, đối tượng cho Công an phường Hưng Phúc xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 24/01/2024, tại đường Lê Nin (thuộc xóm 19, xã Nghi Phú, thành phố Vinh), Tổ công tác 373 đã tiến hành kiểm tra phương tiện xe mô tô mang biển kiểm soát 29D-037.35 do Uông Hoàng Quân (sinh năm 1989), trú tại xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh điều khiển, phát hiện trong cốp xe có 01 túi nilông bên trong đựng ma túy dạng cần sa. Qua đấu tranh, Uông Hoàng Quân khai nhận số ma túy trên đối tượng mua của một người không quen biết để đưa về sử dụng. Hiện, Tổ công tác 373 đã bàn giao cho Công an xã Nghi Phú xử lý theo quy định.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác 373

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những thành tích mà Tổ công tác 373 đã đạt được, đặc biệt, trong tuần qua thời tiết rất khắc nghiệt, lạnh giá, song, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều lượt tuần tra vũ trang.

Trong thời gian tới, với quan điểm “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các Tổ 373 Công an tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn và triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tại địa bàn thành phố Vinh, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị các Phòng nghiệp vụ cần chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tăng cường, hỗ trợ các Tổ 373 khi có tình huống phức tạp xảy ra… Qua đó, tạo hình ảnh đẹp, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an Nghệ An đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân tỉnh nhà.

Các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng thành tích xuất sắc của Tổ 373

