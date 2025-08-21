Nghệ An: “Tái khởi động” dự án hơn 1km sau 30 năm vẫn chưa thể hoàn thành

Tuy nhiên, gần 400m đường còn lại từ nút giao đường Nguyễn Xuân Ôn đến nút giao với đường Lê Lợi, do giải phóng mặt bằng khó khăn, vẫn còn 1 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Vì vậy, mặc dù chủ đầu tư đã vào cuộc với quyết tâm hoàn thành bàn giao dự án, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành nên đã dừng thi công từ cuối năm 2024.