Nghệ An: “Tái khởi động” dự án hơn 1km sau 30 năm vẫn chưa thể hoàn thành

Ngày 21/8, đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai phương tiện, máy móc, nhân công,… thực hiện dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) sau nhiều tháng bị tạm dừng do vướng giải phóng mặt bằng.
Dự án đường Lý Thường Kiệt kéo dài triển khai cắm mốc từ 1994 là tuyến giao thông trọng điểm. Đường có lộ giới rộng 24m, điểm đầu giao cắt với đường Trường Chinh, điểm cuối giao cắt với đường Nguyễn Văn Cừ. Trong đó, đoạn từ điểm đầu giao cắt với đường Trường Chinh đến đường Lê Lợi đã được thi công hoàn thiện và đưa vào sử dụng từ lâu.
Còn đoạn từ nút giao đường Lê Lợi đến điểm cuối là đường Nguyễn Văn Cừ, mặc dù chiều dài chỉ 1,06km nhưng do nhiều nguyên nhân, trong đó lớn nhất là vướng mặt bằng nên chưa thể hoàn thành.
Từ năm 2021, kỷ niệm 60 năm thành lập Tp.Vinh (cũ) và chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc, UBND thành phố dồn nguồn lực và quyết liệt triển khai dự án. Sau 2 năm, khoảng 700m đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ đến nút giao đường Nguyễn Xuân Ôn đã cơ bản hoàn thành.
Tuy nhiên, gần 400m đường còn lại từ nút giao đường Nguyễn Xuân Ôn đến nút giao với đường Lê Lợi, do giải phóng mặt bằng khó khăn, vẫn còn 1 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Vì vậy, mặc dù chủ đầu tư đã vào cuộc với quyết tâm hoàn thành bàn giao dự án, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành nên đã dừng thi công từ cuối năm 2024.
Ghi nhận của phóng viên, sau nhiều tháng tình trạng tuyến đường còn dang dở, vỉa hè hai bên đường ngổn ngang rác thải và vật liệu xây dựng... Trời nắng thì bụi bặm, trời mưa thì bùn lầy gây ra nhiều bất tiện cho cuộc sống người dân. Thậm chí, ở một đoạn đường đã xuất hiện những ổ gà, ổ voi, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.
Về việc này, ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Vinh cho biết, thời gian vừa qua, do việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp nên dự án chưa thể triển khai. Hiện, sau khi phường Thành Vinh chính thức đi vào hoạt động đã nhanh chóng “tái khởi động” lại dự án.
“Dự án cơ bản đã hoàn thành hơn 80% khối lượng, vẫn còn 2 đoạn khoảng vài trăm mét chưa xong do vướng giải phóng mặt bằng. Ngày hôm nay, đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai đoạn nút giao với Quốc lộ 1, dự kiến vào ngày nữa sẽ xong với mục đích giảm ách tắc ở đoạn đường này”, ông Thiện nói.
Còn một đoạn nữa đã thi công xong lớp nền, công việc tiếp theo sẽ là thi công các lớp kết cấu áo đường phía trên. Tuy nhiên, do vướng hộ dân chưa đồng ý cho thi công nên phải dừng trong nhiều tháng qua, thời tiết mưa gió, cùng với việc người dân lưu thông nhiều, dẫn đến việc xuất hiện ổ gà trên mặt đường.
Theo đại diện Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Vinh, sau khi hoàn thiện đoạn nút giao với Quốc lộ 1, đơn vị thi công cũng sẽ đổ tạm một lớp nhựa đường để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Đồng thời với đó, phía ban và phường Thành Vinh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để nhà thầu hoàn thiện trong thời gian tới.
