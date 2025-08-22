CIENCO4: Lợi nhuận 'lao dốc', liên tục vi phạm đấu thầu

Lợi nhuận “lao dốc”

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025 do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 công bố, trong kỳ doanh thu bán hàng của đạt hơn 988 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đóng góp chủ yếu vào doanh thu của công ty là doanh thu hợp đồng xây dựng (gần 914,1 tỷ đồng) và doanh thu thu phí BOT (hơn 41,4 tỷ đồng).

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của công ty tăng 11,2% lên gần 886,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt hơn 101,3 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ quý II/2024.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính trong quý II/2025 của CIENCO4 ghi nhận phần lợi nhuận được chia là 11,55 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Một điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của CIENCO4 đó là công ty ghi nhận âm hơn 17 tỷ đồng phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết. Con số này của cùng kỳ năm trước là dương 6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, kết thúc quý II/2025, CIENCO4 báo lãi sau thuế hơn 6,2 tỷ đồng, giảm mạnh gần 89,4% so với cùng kỳ năm 2024 (báo lãi hơn 58,5 tỷ đồng).

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 quý II/2025.

Theo lý giải của Tập đoàn CIENCO4, nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của công ty giảm mạnh là do doanh thu bán hàng quý II tăng 7,5% so với cùng kỳ, tuy nhiên các hạng mục thi công trong quý có giá vốn cao nên tổng giá vốn tăng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 16,7%.

Thứ hai, do kết quả kinh doanh của các công ty liên doanh, liên kết quý II/2025 giảm nên “phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết” giảm 383,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Thứ ba, do chi phí quản lý doanh nghiệp quý II tăng hơn 54% so với cùng kỳ (do công ty trích lập thêm 18,2 tỷ đồng dự phòng khoản phải thu nợ khó đòi).

“Từ 3 nguyên nhân nêu trên đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất quý II/2025 giảm 89,36% so với cùng kỳ năm 2024”, văn bản giải trình của Tập đoàn CIENCO4 nêu.

Kết quả kinh doanh của CIENCO4 "lao dốc" trong quý II/2025.

Tổng cộng tài sản của CIENCO4 đến cuối quý II/2025 là gần 9.105,7 tỷ đồng. Công ty hiện có gần 10,4 tỷ đồng tiền mặt, gần 57 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và hơn 28,7 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Bên cạnh đó, CIENCO4 còn có gần 65,7 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại hai ngân hàng, với lãi suất từ 4,7% đến 6,7%/ năm.

Hàng tồn kho của công ty đang ghi nhận 819,3 tỷ đồng tính đến cuối quý II/2025, chủ yếu nằm tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (hơn 801,7 tỷ đồng). Cụ thể, tại công trình Bến thành Suối Tiên (hơn 157,6 tỷ đồng); dự án KĐT Long Sơn (gần 36 tỷ đồng); dự án KĐT T&C -61 Nguyễn Trường Tộ (gần 27 tỷ đồng) và Công trình khác (hơn 576 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II/2025, nợ phải trả của CIENCO4 ghi nhận hơn 5.166,4 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là hơn 2.271,5 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của CIENCO4 là gần 2.908,3 tỷ đồng, chiếm 56,3% nợ phải trả của công ty. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.009,8 tỷ đồng (chiếm 19,5% nợ phải trả); vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.898,5 tỷ đồng (chiếm 36,7% nợ phải trả).

Bị trượt thầu do kê khai nhân sự không trung thực

Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được biết tới là một trong những doanh nghiệp lớn có uy tín nhất trong ngành xây dựng Việt Nam.

Tuy nhiên, CIENCO4 từng bị UBND tỉnh Hà Nam cũ (nay là tỉnh Ninh Bình) cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh này, sau khi phát hiện doanh nghiệp này làm giả tài liệu trong hồ sơ dự thầu.

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Nam có quyết định cấm thầu 4 năm đối với CIENCO4, sau khi phát hiện doanh nghiệp này làm giả tài liệu trong hồ sơ dự thầu khi tham gia Gói thầu số 11 - Thi công xây lắp 2 thuộc dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện tuyến đường N1, D1 – Khu Đại học Nam Cao.

Không chỉ riêng tại gói thầu này, trong tháng 3/2025, CIENCO4 cũng từng bị đánh trượt tại một gói thầu với lý do là kê khai không trung thực nhân sự trong E-HSDT.

Cụ thể, CIENCO4 đã tham gia dự thầu tại Gói thầu xây lắp XL Thi công xây dựng công trình (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công), nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (nay tỉnh Thái Nguyên), do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Giá dự toán của gói thầu này gần 4.848,62 tỷ đồng.

CIENCO4 bị đánh trượt với lý do là nhà thầu không đạt về năng lực kinh nghiệm khi tham gia đấu thầu tại gói thầu trị giá gần 4.850 tỷ đồng.

Tại gói thầu này, CIENCO4 bị đánh trượt với lý do là “nhà thầu không đạt về năng lực kinh nghiệm. Nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực. Do vậy, nhà thầu không được thay thế nhân sự khác và E -HSDT của nhà thầu bị loại”.

Tại gói thầu này, ngoài CIENCO4 còn có 3 nhà thầu khác cũng bị đánh trượt với lý do tương tự như trên là: Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường, Công ty TNHH Hoàn Hảo và CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: vietnamfinance.vn