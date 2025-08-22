Phạt 12,5 triệu đồng tài xế xe khách xả rác ra đường

Ngày 22-8, Trạm CSGT Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với ông Phạm Văn K. (50 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) về hành vi vi phạm đổ rác trái phép ra đường phố, quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Hình ảnh xe khách xả rác ra giữa đường

Ông K. bị phạt 12,5 triệu đồng, trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 1-8, mạng xã hội xôn xao hình ảnh clip ghi lại cảnh xe khách mang biển kiểm soát 18H-038.xx có hành vi xả rác ra đường khi xe đang lưu thông qua Thạch Trụ Tây, xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Clip ghi lại cảnh xe khách xả rác ra giữa đường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, xác định xe khách thương hiệu Kiểm Thịnh, chủ phương tiện là Công ty TNHH VT và TM V.C.

Làm việc với công an, lái xe Phạm Văn K. cùng phụ xe đã thừa nhận vi phạm.

