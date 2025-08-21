Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội kiểm tra tình hình hoạt động tín dụng chính sách tại Nghệ An

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; cùng các thành viên Ban Đại điện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc được tổ chức sau khi Đoàn công tác đã đi kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động tín dụng chính sách tại xã Diễn Châu.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy – Phó Giám đốc phụ trách ngân hàng chính sách xã hội tỉnh báo cáo

Tại tỉnh Nghệ An, tín dụng chính sách được tổ chức triển khai bài bản, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung nguồn lực xã hội về một đầu mối để thực hiện. Trong những năm qua, nguồn lực đầu tư cho tín dụng chính sách không ngừng được tăng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay, tổng nguồn vốn cho vay tín dụng chính sách của tỉnh Nghệ An đã đạt trên 14.419 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt 8,09% và 7 tháng đầu năm 2025 đạt 5,36%. Năm 2024, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giải ngân 4.273 tỷ đồng cho 69.188 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; 07 tháng đầu năm giải ngân 3.015 tỷ đồng cho 45.719 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chất lượng tín dụng chính sách tại Nghệ An không ngừng được nâng cao, tỷ lệ nợ khoanh và nợ quá hạn luôn ở mức thấp, đến ngày 31/7/2025, nợ khoanh và nợ quá hạn là 12,9 tỷ đồng, chiếm 0,09%/tổng dư nợ, giảm 1,3 tỷ đồng so với cuối năm 2024 và giảm 04 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2023.

Nguồn lực của tín dụng chính sách xã hội thực sự được tập trung kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp theo trong giai đoạn hiện nay là Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024. Bên cạnh việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án để đầu tư nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, trong 3 năm (2023-2025), UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí 456 tỷ đồng/Kế hoạch 400 tỷ đồng tại Đề án (vượt 14%).

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu – Quyền phụ trách Ngân hàng Nhà nước khu vực X nêu ý kiến về việc xác nhận đối tượng của Chương trình tín dụng; hoạt động ủy thác khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

Thành viên Đoàn công tác cho ý kiến về việc duy trì các điểm, phòng giao dịch tại các xã mới để đảm bảo thuận tiện và an toàn

NHCSXH Nghệ An cũng đã làm tốt vai trò đầu mối để kết nối với các Sở, ngành liên quan, các tổ chức chính trị, chính quyền địa phương tổ chức tốt các hoạt động: Tổ chức mạng lưới giao dịch an toàn, hiệu quả; tổ chức tập huấn cho cán bộ các ngành, các hội, ban giảm nghèo các cấp; rà soát đề nghị xử lý nợ rủi ro cho khách hàng; tập huấn khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; tuyên truyền chủ trương chính sách,...

Trong bối cảnh chung thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cấp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Nghệ An, NHCSXH Nghệ An, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị liên quan luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực ngành, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tín dụng chính sách được triển khai thông suốt. Tuy nhiên, thực tế trong thời gian sắp xếp tổ chức, bộ máy để vận hành chính quyền đã có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động NHCSXH các cấp trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, phía tỉnh đề nghị cần sớm ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; hướng dẫn thực hiện tín dụng chính sách xã hội đối với đối tượng được thụ hưởng. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đối với Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của NHCSXH Việt Nam về quy chế hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn phù hợp với thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Điểm lại những kết quả đạt được về hoạt động chính sách trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định tín dụng chính sách đã có vai trò rất lớn, góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu về nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển văn hóa, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc triển khai chính sách tín dụng trên địa bàn. Để phù hợp với vận hành chính quyền địa phương 02 cấp cần phải thành lập Ban đại diện HĐQT cấp xã bởi quy mô xã rất lớn, số xã lớn (130 xã); Ban đại diện sẽ gần dân, sát dân triển khai chính sách tín dụng đến với người dân kịp thời.

Để hoạt động tín dụng chính sách đạt kết quả cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã trao đổi cụ thể về việc phân cấp, phân quyền trong triển khai thực hiện chính sách tín dụng để đảm bảo sự linh hoạt, hiệu quả; việc lựa chọn điểm/phòng giao dịch để đảm bảo an toàn... đồng thời đề nghị duy trì hoạt động ủy thác nguồn vốn qua 4 tổ chức chính trị xã hội.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An, cần nghiên cứu chuyển dần các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ cho không sang cho vay ưu đãi; quan tâm bổ sung nguồn vốn…

Trao đổi về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, phấn đấu đến năm 2030, nguồn ngân sách địa phương đạt tối thiểu 15%/Tổng nguồn vốn của NHCSXH Nghệ An quản lý.

Thiếu tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam phát biểu

Kết luận cuộc làm việc, nhấn mạnh về ý nghĩa của chính sách tín dụng, Thiếu tướng Phạm Hồng Hương – Trưởng Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên địa bàn có sự phối hợp chặt chẽ giữa NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội để kiểm soát, rà soát đối tượng cho vay; việc sử dụng nguồn vốn vay; di biến động đối tượng cho vay để hạn chế nguy cơ rủi ro.

Qua kiểm tra trực tiếp tại chi nhánh NHCSXH Diễn Châu và một số hộ dân thụ hưởng chính sách tín dụng, Đoàn công tác ghi nhận tinh thần trách nhiệm đối với vốn vay của các hộ dân. Tiếp nhận kiến nghị của người dân khi kiểm tra thực tế và những kiến nghị, đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn công tác đã có sự trao đổi lại các nội dung; đồng thời tiếp thu báo cáo Chủ tịch HĐQT NHCSXH Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh.

