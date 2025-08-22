Va chạm với xe buýt, nữ sinh viên tử vong tại chỗ

Khoảng 6h30’ ngày 22/8, xe buýt BKS 51B-238… chạy tuyến bến xe Miền Tây-Ngã tư Ga lưu thông trên đường Đỗ Mười (đoạn quốc lộ 1A cũ) hướng từ ngã tư An Sương về ngã tư Bình Phước.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe gắn máy.

Khi qua giao lộ Đỗ Mười-Tô Ngọc Vân, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh khoảng 300m, xe buýt va chạm với xe gắn máy BKS 63B3-334… do nữ sinh viên năm 3 một trường du lịch trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến nữ sinh viên rơi vào bánh xe buýt, bị cán tử vong.

Nhiều người xót xa khi chứng kiến vụ việc.

Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công an phường Thới An khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Người nhà của nạn nhân có mặt ở hiện trường đau xót cho biết, nữ sinh viên vừa rời nhà đến trường thì gặp nạn.

Tại hiện trường khu vực xung quanh vụ va chạm dầu nhớt chảy loang lỗ. Vụ TNGT trong giờ cao điểm khiến đoạn đường Đỗ Mười bị ùn ứ kéo dài nhiều km.

