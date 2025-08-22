Concert 'Việt Nam trong tôi': Vé mời không bán nhưng thị trường hét giá bạc triệu

Concert "Việt Nam trong tôi" dự kiến diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9.

Theo thông báo, vé được phát miễn phí trong 3 ngày (20 - 22/8) tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Mỗi ngày có 3.000 vé, người dân từ 14 tuổi trở lên chỉ cần mang căn cước công dân gốc sẽ được nhận tối đa 2 vé. Ban tổ chức nhấn mạnh: vé mời hoàn toàn miễn phí, không được mua bán hay sang nhượng.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa kỳ vọng. Ngay buổi sáng 20/8, hàng nghìn người đã có mặt trước cổng Nhà hát Lớn từ 5 giờ sáng để chờ phát vé. Lượng người quá đông khiến vé “hết veo” chỉ sau ít phút. Khi ban tổ chức thông báo dừng phát, trên mạng xã hội đã lập tức xuất hiện hàng loạt bài đăng rao bán lại vé với giá cao ngất.

Trên các diễn đàn mạng, "cò vé" rao bán rầm rộ.

Không ít khán giả bày tỏ bức xúc khi chứng kiến vé miễn phí bị thổi giá chóng mặt trên mạng. Chị Nguyễn Lan Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) kể: “Chúng tôi có mặt từ 7h nhưng vẫn không lấy được vé, trong khi trên mạng người ta rao bán 3 - 5 triệu đồng/cặp”.

Trước đó, tại điểm phát vé ở Nhà hát Lớn, dòng người đổ về đông nghịt từ rạng sáng. Nhiều nhóm xếp hàng từ 3h để giành chỗ, khiến những khán giả đi sau như chị Huyền My và chị Bảo Trang, dù chờ suốt từ 5h đến 9h sáng 20/8, vẫn ra về tay trắng: “Chúng em chỉ muốn tham gia để hòa mình vào lễ hội, nhưng vé phát chưa đầy 30 phút đã sạch bách”.

Không chỉ người dân nội thành, nhiều khán giả từ ngoại thành cũng ngậm ngùi ra về. Chị Lê Thị Duyên (quê Sóc Sơn), vượt gần 35 km lên Hà Nội với hy vọng cầm được tấm vé trong tay. Thế nhưng chỉ 15 phút sau giờ phát, toàn bộ số vé đã hết. “Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, coi như một chuyến đi chơi bất thành”, chị tiếc nuối.

Trong khi đó, trên các nhóm mua bán vé, những tấm vé in rõ chữ “Vé mời - Không bán” lại được rao công khai. Một tài khoản tên Q.N. tuyên bố đang giữ cặp vé sát sân khấu: “Có người trả tôi 2 triệu đồng/cặp rồi, nếu bạn cao hơn thì nhượng lại”. Ngoài ra, giá vé dao động 300.000 - 600.000 đồng/vé, thậm chí có cặp “VIP” bị hét tới 5 - 6 triệu đồng. Từ món quà văn hóa cộng đồng, tấm vé bỗng biến thành hàng hóa nóng sốt trong tay giới “cò vé”.

Một số người hoang mang về "giá vé" thực của concert "Việt Nam trong tôi".

Vé concert Việt Nam trong tôi.

Theo ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, việc phát vé miễn phí nhằm tạo cơ hội để mọi tầng lớp nhân dân được thưởng thức nghệ thuật chất lượng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thúc đẩy công nghiệp văn hóa. “Việt Nam trong tôi không chỉ là buổi hòa nhạc, mà là món quà tinh thần gửi đến cộng đồng. Chúng tôi mong muốn bất cứ ai cũng có thể đến, lắng nghe những ca khúc ca ngợi đất nước, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương”, ông Hùng nói.

Tuy nhiên, hoạt động đầy ý nghĩa này đang bị bóp méo bởi tình trạng đầu cơ vé. Những người thật sự mong muốn tham dự buộc phải mua lại với giá “cắt cổ”, trong khi nhiều người sở hữu vé nhưng không có nhu cầu lại coi đó là công cụ kiếm lời.

Theo khảo sát, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi phát vé, trên nhiều nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện hàng chục bài đăng rao bán, với giá dao động từ 2 - 6 triệu đồng/cặp tùy vị trí chỗ ngồi. Một chuyên gia tổ chức sự kiện nhận định: “Đây là biểu hiện của nền kinh tế ngầm trong lĩnh vực giải trí. Một concert quy mô 5.000 chỗ, nếu chỉ 10% vé bị tuồn ra ngoài và bán lại giá cao, số tiền thu được cũng có thể lên đến vài tỷ đồng. Đây là nguồn lợi khổng lồ nhưng không được kiểm soát, không nộp thuế, gây méo mó thị trường”.

Hiện tượng này không chỉ gây thiệt thòi cho khán giả thực sự, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ban tổ chức. Hình ảnh thương hiệu bị tổn thương, thậm chí làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch trong phân phối vé.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chính là quy trình phát vé còn lỏng lẻo. Việc phát trực tiếp tại điểm công cộng khiến khó kiểm soát danh tính người nhận. Ngoài ra, việc thiếu cơ chế ràng buộc khiến người cầm vé dễ dàng bán lại.

Một số đề xuất cho rằng ban tổ chức cần áp dụng hình thức phát vé điện tử, gắn mã định danh cá nhân, hoặc yêu cầu quét QR kết nối với căn cước công dân để tránh việc sang nhượng. Ngoài ra, nên quy định chế tài xử phạt đối với hành vi mua bán vé mời trái phép, thay vì chỉ dừng ở khuyến cáo.

