Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thăm, tặng quà Công an xã biên giới Nậm Càn

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu

Năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, hỗ trợ từ Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Nậm Càn đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đạt nhiều kết quả cao. Điển hình như: tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, góp phần ngăn ngừa ma túy xâm nhập vào địa bàn. Trong đó, đã chủ trì bắt 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xác minh, làm rõ 01 vụ 01 đối tượng cố ý làm hư hỏng tài sản…

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ân cần, hỏi thăm và chúc cán bộ, chiến sĩ cùng người thân đón vui Xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc và an toàn

Công an xã cũng tổ chức tấn công mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Qua đó, phát hiện, phối hợp xử lý 07 vụ, 08 đối tượng về hành vi khai thác trái pháp luật thực vật rừng ngoài gỗ và kinh doanh hàng hóa, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng… Bên cạnh đó, Công an xã đã tích cực nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới; tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó hơn với Nhân dân.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Đoàn tham quan trụ sở Công an xã Nậm Càn

Tại buổi thăm gặp, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Càn. Mặc dù công tác ở một xã biên giới, với những khó khăn và điều kiện công tác đặc thù nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nỗ lực, quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Đồng chí Giám đốc Công tỉnh cũng đã nghe, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như đề xuất của Công an xã Nậm Càn trong quá trình công tác chiến đấu, nơi ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.

Trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Càn cần phát huy những thành tích đã đạt được, luôn nâng cao tinh thần chủ động trong các mặt công tác, nắm chắc tình hình, tham mưu sát đúng cho Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực hướng dẫn, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, nâng cao hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng đồng bào các dân tộc…

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Đoàn thăm, kiểm tra Bộ phận một cửa Công an xã Nậm Càn

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, đại diện Công an xã Nậm Càn, đồng chí Đại úy Cự Bá Cở, Trưởng Công an xã hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ được giao, giữ vững tình hình an ninh Quốc gia, trật tự xã hội xã biên giới, góp phần cùng chính quyền phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Huyện ủy Vi Hòe đã tặng quà động viên, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Càn.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Nậm Càn

Đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn tặng quà Công an xã Nậm Càn

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn