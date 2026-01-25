Công an phường Trường Vinh bắt giữ 02 vụ, 05 đối tượng phạm tội về m.a t.úy

Điển hình, qua nắm tình hình, Công an phường Trường Vinh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về nội địa để tiêu thụ. Công an phường tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, đấu tranh triệt phá.

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 19/01/2026, tại xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh bắt giữ Nguyễn Trọng Hòa (sinh năm 2002), trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 06 gam hêrôin, 01 ô tô và một số đồ vật liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hòa và Võ Văn Tiến Anh tại Cơ quan Công an

Điều tra mở rộng vụ án, vào khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày, Công an phường Trường Vinh bắt giữ đối tượng Võ Văn Tiến Anh (sinh năm 1998), trú tại xã Cát Ngạn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 68,27 gam ma túy đá, 01 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan khác.

Tại Cơ quan Công an, 02 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Võ Văn Tiến Anh móc nối với đối tượng cộm cán khu vực biên giới, mua ma túy về để sử dụng và chia lẻ bán kiếm lời. Nguyễn Trọng Hòa là chân rết, trực tiếp đi giao dịch khi có khách đặt mua.

Tang vật vụ án

Trước đó, ngày 15/01/2026, Công an phường Trường Vinh bắt quả tang 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khối Vĩnh Thanh, phường Thành Vinh, thu giữ nhiều dụng cụ liên quan. Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 17/01/2026, đơn vị đã bắt giữ Trần Ngọc Tân (SN 1991), trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Phạm Thủy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn